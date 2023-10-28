Từ 0h ngày 1/0 âm lịch trở đi 3 con giáp LỘC VỀ TÚI, tiền đổ vào két, phú quý ập xuống đầu, thăng chức tăng lương

Tử vi dự đoán từ 0h ngày 1/0 âm lịch trở đi top con giáp may mắn này sẽ nằm duỗi mà ăn, may túi ba gang mà chứa tiền mới xuể.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ dù là đàn ông hay phụ nữ đều cương trực, tinh anh và có óc sáng tạo. Bay bổng, thích phiêu lưu khám phá là thế nhưng một khi đã tập trung làm việc Ngọ sẽ cống hiến hết mình, dốc cạn tâm tư.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, tháng Giêng trầy trật lắm phen nhưng từ 0h ngày 1/0 âm lịch trở đi chính là thời cơ nghìn năm có một để Ngọ đổi đời. Trúng số độc đắc, ngủ một đêm thức dậy tiền đã chất chật nhà nên con giáp giàu sang này chẳng cần lo lắng chuyện tiền bạc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Sinh ra đã may mắn hơn người, có số phú quý phát tài nên Thìn làm chơi chơi tiền cũng rơi trúng đầu, cuộc sống ấm êm viên mãn. Càng về hậu vận con giáp bản lĩnh này càng vượng vận tài lộc, chỉ việc rung đùi hốt bạc, sung sướng như tiên.

Từ 0h ngày 1/0 âm lịch trở đi có cát tinh soi chiếu, thần tài rót lộc nên tiểu nhân dù muốn cũng chẳng thể hãm hại Thìn. Thăng chức tăng lương, có cơ hội làm giàu trong thời gian ngắn nên Thìn hãy nắm bắt kẻo hối không kịp.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Có gan làm giàu, không sợ khổ cực nên Tý chưa bao giờ chùn chân mỏi gối trước thất bại. Khó khăn đến mấy Tý cũng có thể vượt qua, gian nan đến đâu cũng có thể chiến thắng nên con giáp ngoan cường này sở hữu cơ ngơi đáng ngưỡng mộ, hầu bao lúc nào cũng rủng rỉnh.

Tử vi học có nói, Canh Tý 2020 đã trải qua quá nhiều kiếp nạn, 2024 sẽ đón chào Tý với cơ hội tốt để xây dựng sự nghiệp. Đặc biệt, từ đây đến giữa năm 2024, tuổi Tý sẽ gặp được nhân duyên tốt đem lại nhiều may mắn về tài vận.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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