Từ 0h ngày 1/9: Tháng mới, tài lộc mới, Quý nhân dẫn đường, thần Tài chỉ lối, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, sự nghiệp thăng hoa, thăng quan tiến chức, tài vận hanh thông, tương lai phát tài, giàu sang viên mãn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão rất thông minh, có đầu óc nhạy bén. Họ sở hữu đồng thời chỉ số EQ và IQ cao. Ngoài ra, con giáp này cũng đủ nhanh nhẹn, dứt khoát, gọn gàng. Người tuổi Mão cần cù, chịu khó, làm việc gì cũng điềm đạm, không thích gây hiềm khích với ai.

Tháng 9, Mão được Quý nhân dẫn đường, thần Tài chỉ lối đến kho vàng, làm ăn thuận lợi, gặp may, thu về nhiều lợi nhuận lớn.

Họ cũng không bốc đồng trong công việc, không làm gì khi bản thân không chắc chắn. Để tránh rủi ro, người tuổi này không đầu tư tiền vào cùng một chỗ mà sẽ đầu tư dàn trải.

Con giáp này có nguyên tắc trong đầu tư kinh doanh nên hứa hẹn sẽ sinh lời. Càng có tuổi, họ càng thể hiện được sự thông minh, khôn khéo trong đầu tư kinh doanh. Cũng bởi vậy mà người tuổi Mão ngày càng giàu có, phúc lộc hưởng không hết.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi có một niềm tin bất diệt và kiên trì theo đuổi mục tiêu đến cùng. Và như thế, chỉ cần các bạn tích cực hi sinh công sức, chắc chắn sẽ có ngày được hồi báo hậu hĩnh. Con giáp này có tấm lòng lương thiện, đối xử tử tế với những người xung quanh nên các bạn luôn tìm thấy sự ủng hộ nhiệt tình từ người thân và bạn bè.

Ảnh minh họa

Tử vi nói rằng, 0h ngày 1/9 dương, người tuổi Mùi có quý nhân phù trợ, các hạng mục đều diễn ra đúng theo với kế hoạch, thậm chí một số việc còn tồn đọng trước đó cũng được giải quyết nhanh gọn. Dù vẫn có không ít thách thức nhưng bản mệnh vẫn có thể vượt qua nhờ khả năng ứng biến linh hoạt.

Các mối quan hệ xã giao cũng phát triển hài hòa, góp phần giúp việc hợp tác làm ăn thêm thuận lợi. Bạn cũng mạnh dạn hơn trong việc mở rộng mối quan hệ, tìm kiếm nhiều đối tác và khách hàng tiềm năng.

Tuổi Hợi

Từ 0h ngày 1/9 dương, tuổi Hợi như "cá gặp nước", có cơ hội phát triển, làm ăn, kinh doanh bất ngờ kéo tới lũ lượt. Khác với tháng 8, công việc tới tay còn hỏng, tháng 9 này, đặc biệt là tuần đầu tiên của tháng 9, đại sự dễ thành nhưng phải kiên trì theo đuổi tới cùng, nếu bỏ dở giữa chừng sẽ thất bại.

Ảnh minh họa

Tử vi tháng này cho biết, tuổi Hợi sẽ có những bước tiến lớn, thậm chí chạm tay vào giàu sang nếu biết nắm bắt cơ hội. Những gì mà con giáp này làm được nhất định sẽ khiến nhiều người phải trầm trồ. Vận may sự nghiệp đang lên cao ngất ngưởng, thực hiện được lý tưởng trong đầu, tài chính ổn định hơn, của cải tích lũy suôn sẻ, kẻ xấu xung quanh cũng dần rời xa và tương lai tươi sáng.

Công việc làm ăn có mở mang thêm, có sự thay đổi về nơi ăn chốn ở, vận quý nhân vượng nhưng cũng không ít tiểu nhân phá hoại, tiềm ẩn nhiều mối lo.May mắn là bạn cũng được tạo không gian để thoải mái thể hiện năng lực của bản thân, vì thế, hãy tự tin đưa ra và áp dụng những ý tưởng độc đáo, mới lạ của mình trong công việc nhé.

Kinh doanh, buôn bán thuận lợi hơn trước, đầu tư thích hợp với các hạng mục ngắn và trung hạn, không nên giữ tiền mặt quá nhiều, thay vào đó luân chuyển sang các hình thức đầu tư khác như bất động sản, chứng khoán, hùn hợp làm ăn…

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.