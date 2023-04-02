Trước thềm tuần mới, 3 con giáp đón phúc khí vào nhà, sự nghiệp lên hương, công danh sáng rọi, tình duyên thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 02/04/2023 21:57

Trước thềm tuần mới, đây là lúc đón nhận vô vàn may mắn, sắc lộc tiền tài ồ ạt ùa về giúp những con giáp này đã giàu lại thêm giàu,

Tuổi Thìn

Thần Tài đem tới cho con giáp này không ít cơ may tiền bạc mà không phải ai cũng có được. Tài lộc tự chạy vào túi Thìn mà không cần phải lo toan quá nhiều. Nhờ được sao may mắn chiếu mệnh nên người tuổi Thìn làm gì cũng vô cùng thuận lợi và suôn sẻ.

Trước thềm tuần mới, 3 con giáp đón phúc khí vào nhà, sự nghiệp lên hương, công danh sáng rọi, tình duyên thăng hoa - Ảnh 1
Trước thềm tuần mới là thời điểm may mắn rực rỡ với tuổi Thìn. Ảnh minh họa: Internet

Mọi chuyện của con giáp tuổi Thìn đều tốt đẹp hơn, không chỉ kiếm tiền tốt mà còn có thể gặp được mối lương duyên tốt đẹp. Thìn có thể làm cho cuộc sống của mình sung túc hơn từng ngày.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất được biết đến là con giáp hiền lành, chăm chỉ, biết nắm bắt tốt các cơ hội. Con giáp này rất cầu tiến, có ý chí phấn đấu vươn lên. Dù không sinh ra ở vạch đích nhưng bạn luôn cố gắng để chạm đích trong những cuộc đua của cuộc đời mình. 

Trước thềm tuần mới, người tuổi Tuất nhận được nhiều tin vui trong sự nghiệp. Bạn được cấp trên tạo điều kiện phát huy năng lực và trao cho nhiều trọng trách, công việc. Vì vậy, trong thời điểm cuối năm, người tuổi Tuất khá bận rộn, căng thẳng. Thu nhập bạn cũng nhiều hơn thấy rõ.

Trước thềm tuần mới, 3 con giáp đón phúc khí vào nhà, sự nghiệp lên hương, công danh sáng rọi, tình duyên thăng hoa - Ảnh 2
Người tuổi Tuất rất cầu tiến, có ý chí vươn lên. Ảnh minh họa: Internet

Mặt khác, người tuổi Tuất cũng được quý nhân phù trợ trong 4 tháng tới. Hầu hết những khó khăn trong công việc của bạn đều được hóa giải. Vào thời điểm này, sức khỏe của người tuổi Tuất không được tốt. Bạn chú ý đến chế độ ăn uống và nghỉ ngơi nhiều hơn, tránh thức khuya, làm việc căng thẳng quá độ.

Tuổi Hợi

Tử vi 12 con giáp cho biết công việc thuận lợi nhờ Tam Hợp. May là công sức của bạn bấy lâu bỏ ra nay đã đến ngày thu hoạch. Chủ yếu đại diện cho người có chức vụ, làm quan, hành chính cơ quan công vụ. Hãy phát huy khả năng của mình nhiều hơn nữa để có được thành công mà bản thân mong muốn dù đang làm công việc gì đi nữa.

Đường tình duyên nhờ Thủy sinh Mộc nên những bạn trẻ còn cô đơn thời gian tới sẽ gặp người tâm đầu ý hợp hoặc được người quen mai mối. Con giáp này dần tháo gỡ được những khúc mắc trong chuyện tình cảm với gia đình, tinh thần được cải thiện đáng kể hơn so với trước.

Chính Quan độ mệnh nên những bạn hôm nay phải thi cử để nâng lương sẽ có lợi. Bạn làm gì cũng có tinh thần trách nhiệm cao nên nhiều khả năng sẽ được thưởng một khoản tiền nhỏ để khích lệ tinh thần. Khởi đầu

Trước thềm tuần mới, 3 con giáp đón phúc khí vào nhà, sự nghiệp lên hương, công danh sáng rọi, tình duyên thăng hoa - Ảnh 3
Tuổi Hợi hôm nay có cơ hội biết được sự thật về một mối quan hệ. Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

Mệnh trời đã định trong tháng 2 âm lịch này, 3 con giáp phú quý phát tài, quý nhân tam hợp che chở soi đường dẫn lối trên con đường công danh mãi về sau

Mệnh trời đã định trong tháng 2 âm lịch này, 3 con giáp phú quý phát tài, quý nhân tam hợp che chở soi đường dẫn lối trên con đường công danh mãi về sau

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