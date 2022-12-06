Trước Tết dương lịch, 3 con giáp được Quý nhân giúp đỡ, gặt hái nhiều bất ngờ, gia đình hòa thuận, tài lộc không thiếu, sự nghiệp phất lên không ngừng

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý mạnh mẽ và thích đứng một mình. Họ có tài năng lãnh đạo và đã quen với việc chịu áp lực.

Người tuổi Tý không ngừng vươn lên và luôn khao khát tương lai tươi đẹp. Con giáp này cũng khá cầu toàn và luôn đưa ra những yêu cầu khắt khe cho bản thân và những người làm việc với mình.

Mặc dù, con giáp này trông có vẻ hơi nổi loạn nhưng quả thực họ là người có năng lực, không làm mọi người thất vọng.

Trước Tết dương, Tý sẽ đón nhận vận may hiếm gặp, từ đó sự nghiệp phất lên không ngừng, giàu sang phú quý.

Con giáp này tìm được đối tác làm ăn uy tín, công việc hợp tác làm ăn của họ đang đi đúng hướng. Ngoài ra, họ có thêm cơ hội để tích lũy tài nguyên, kinh nghiệm và dần trở thành chuyên gia trong lĩnh vực mình theo đuổi.

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Tuổi Hợi

Trời sinh những người tuổi Hợi hiền lành, nhân hậu, luôn sống vì người khác nên xung quanh có quý nhân phù trợ, bất kể gặp khó khăn trắc trở gì cũng có người giúp đỡ, không bao giờ phải lâm vào cảnh đường cùng.

Trong số những con giáp, tuổi Hợi là những người được hưởng nhiều phước lành nhất, họ thường được thần tài và quý nhân chiếu cố mọi lúc mọi nơi.

Tử vi học có nói, thời gian trước, cuộc sống tuổi Hợi tuy có nhiều biến động tiêu cực nhưng không đáng kể, sau tất cả họ vẫn sẽ khổ tận cam lai, mọi khó khăn đều được đền đáp xứng đáng.

Đặc biệt, trước Tết dương, tuổi Hợi sẽ gặp được nhiều may mắn. Từ công việc, nhân duyên đến tài vận đều có thay đổi tích cực, bên cạnh đó tuổi Hợi còn gặp được cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp, kéo theo tài vận dồi dào.

Tuổi Hợi sẽ có vận may lội ngược dòng, từ đầu năm 2023 trở đi họ sẽ gặp được nhiều cơ hội tuyệt vời. Nhìn chung, thời gian tới là giai đoạn rất đáng mong chờ.

Ảnh minh họa

Tuổi Dậu

Những người tuổi dậu rất khôn ngoan và không bao giờ cẩu thả trong mọi việc, đặc biệt là khi liên quan đến vấn đề tiền bạc. Hơn nữa, bắt đầu từ tháng 12, bất kể làm việc gì, quý nhân tuổi dậu đều thuận buồm xuôi gió, được quý nhân âm thầm hỗ trợ, giúp đỡ nên có nhiều cơ hội kiếm tiền tốt, tài lộc hanh thông.

Trước Tết dương, Dậu sẽ đổi đời đổi vận, có khả năng trúng số độc đắc, thu về bạc tỷ, giàu sang viên mãn. Nói thầm với những người tuổi Dậu còn độc thân rằng, vận may tình duyên của bạn trong giai đoạn này cũng rất tốt, những bạn muốn thoát khỏi tình trạng độc thân hãy cố gắng lên nhé.

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