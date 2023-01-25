Trước mùng 10 tháng Giêng năm Quý Mão, 3 con giáp có khả năng làm nên đại nghiệp ‘hô mưa gọi gió’, ‘hốt tiền hốt bạc’ của thiên hạ về nhà

Tâm linh - Tử vi 25/01/2023 15:15

Phải nói trước mùng 10 tháng Giêng năm Quý Mão là thời gian may mắn nhất cuộc đời của 3 con giáp này, họ có thể làm nên đại nghiệp nếu như biết nắm bắt thời cơ. Hãy xem bạn có phải là con giáp may mắn này hay không nhé.

Tuổi Dậu

Thời niên thiếu của người tuổi Dậu cũng đầy khó khăn, vất vả và không được người thân trợ giúp về khoản tiền bạc. Nhưng bằng sự nỗ lực không ngừng, cộng thêm trí tuệ thông minh, nhạy bén và lối sống lạc quan, có hoài bão, họ đã tự tạo dựng cuộc sống giàu sang, phú quý cho bản thân từ đôi bàn tay trắng.

Trước mùng 10 tháng Giêng năm Quý Mão quả là thời gian may mắn của người tuổi Dậu khi họ làm gì cũng có quý nhân phù hộ. Cơ hội đến tay với nhiều hợp đồng béo bở, chỉ cần biết nắm bắt chắc chắn sẽ công thành danh toại với người cầm tinh con Gà.

Trước mùng 10 tháng Giêng năm Quý Mão, 3 con giáp có khả năng làm nên đại nghiệp ‘hô mưa gọi gió’, ‘hốt tiền hốt bạc’ của thiên hạ về nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi, trước mùng 10 tháng Giêng năm Quý Mão, người cầm tinh con Hổ có sự nghiệp vô cùng hanh thông cả về sự nghiệp và tình yêu. Người này gặp được quý nhân, luôn có người nâng đỡ, muốn hợp tác làm ăn với bạn.

Đây là người vừa tài giỏi lại có động lực về kinh tế nên có cơ sở để hỗ trợ bạn trong công việc. Nhờ vậy mà sự nghiệp lên hương. Đã thế các mối quan hệ đồng nghiệp vô cùng tốt giúp cho bạn thăng tiến trong sự nghiệp.

Trước mùng 10 tháng Giêng năm Quý Mão, 3 con giáp có khả năng làm nên đại nghiệp ‘hô mưa gọi gió’, ‘hốt tiền hốt bạc’ của thiên hạ về nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Những người tuổi Thân bản chất thông minh sáng tạo lại vô cùng bản lĩnh nên dù làm việc gì thì công việc của bạn cũng tốt đẹp. Cấp trên đánh giá cao năng lực làm việc và cả khả năng lãnh đạo của bạn.

Cũng chính vì vậy, trước mùng 10 tháng Giêng năm Quý Mão, bạn có cơ hội thăng quan tiến chức mà là chức lớn giúp cho tiền lương và quyền lực của bạn tăng lên đáng kể. Đồng nghiệp rất nể phục tài năng của bạn và cũng rất nhiều nhân viên hãnh diện khi được làm cùng với bạn. Đường tình duyên cũng đỏ thắm, bạn và người ấy đúng là hai trái tim đồng điệu nên hoàn toàn có thể có tương lai tiến tới hôn nhân. 

Trước mùng 10 tháng Giêng năm Quý Mão, 3 con giáp có khả năng làm nên đại nghiệp ‘hô mưa gọi gió’, ‘hốt tiền hốt bạc’ của thiên hạ về nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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