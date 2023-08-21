Trước lễ Vu Lan, 3 con giáp phúc khí gia tăng gấp 10 lần, chắc chắn phát tài, tiền tiêu vơi lại đầy

Tâm linh - Tử vi 21/08/2023 10:50

Nhờ có quý nhân phù trợ nên trước ngày Lễ Vu Lan, 3 con giáp này công danh sự nghiệp đều thăng hoa, cuộc đời bước sang trang mới.

Tuổi Mão

Những người tuổi Mão thường rất thông minh, linh hoạt, khéo ăn khéo nói. Dù trong công việc hay cuộc sống hàng ngày, con giáp này luôn dễ dàng thu hút được sự chú ý của mọi người.  Trước ngày Lễ Vu Lan, con giáp tuổi Mão có công việc lẫn đường tình duyên đều hanh thông, như ý.

Họ nhận được cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp. Người làm kinh doanh sẽ ký được hợp đồng lớn và có cơ hội gặp gỡ với nhiều khách hàng tiềm năng. Người tuổi Mão có vận đào hoa cực vượng. Người còn độc thân sẽ có nhiều người vây quanh.

Trước lễ Vu Lan, 3 con giáp phúc khí gia tăng gấp 10 lần, chắc chắn phát tài, tiền tiêu vơi lại đầy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trước ngày Lễ Vu Lan, con giáp tuổi Dậu sẽ có nhiều cơ hội để thoát khỏi tình trạng tài chính túng quẫn hiện tại. Bạn sẽ nhận được dấu hiệu tài vận vượng phát, làm ăn phát đạt, lộc lá không ngừng lên cao. Sự phát triển của họ thậm chí còn khiến mọi người xung quanh phải hâm mộ.

Nhờ tài chính đạt được sự ổn định, thu nhập và khả năng đầu tư của người tuổi Dậu có sự tăng tiến. Lợi nhuận từ các kế hoạch hợp tác cũng được cải thiện đáng kể. Đây là thời điểm mà họ đã chuẩn bị và chờ đợi trong sự nghiệp. 

Trước lễ Vu Lan, 3 con giáp phúc khí gia tăng gấp 10 lần, chắc chắn phát tài, tiền tiêu vơi lại đầy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần vốn nhân hậu, hiền lành, sống dĩ hòa vi quý với tất cả mọi người, nhờ vậy mà xung quanh luôn có quý nhân phù trợ, làm việc gì cũng thuận lợi suôn sẻ. Đa số người tuổi Dần không tham vọng, họ thường sầu muộn về tình cảm hơn là vật chất.

Nếu tiếp tục kiên trì, cố gắng và nỗ lực, người tuổi Dần sẽ nhận được sự bù đắp xứng đáng, đặc biệt là trong công việc. Tử vi học có nói, trước ngày Lễ Vu Lan, những tai vạ sẽ dần bay biến hết trong cuộc sống của người tuổi Dần, nhường chỗ cho các may mắn liên tục tới với họ.

Trước lễ Vu Lan, 3 con giáp phúc khí gia tăng gấp 10 lần, chắc chắn phát tài, tiền tiêu vơi lại đầy - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

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