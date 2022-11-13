Trước lễ Noel, 3 con giáp trúng quả trời cho, Thần Tài rót tiền vào túi, gió cuốn may mắn đến nhà, vàng chắn trước ngõ

Tâm linh - Tử vi 13/11/2022 18:35

Tử vi có nói, trước lễ Noel đến, 3 con giáp may mắn ăn nên làm ra, tiền tài dư dả, sống đời phủ phê.

Tuổi Dậu

Nếu thời gian trước bị sao Thái Tuế án ngữ khiến vận thế thụt lùi, xui xẻo đủ đường thì trước khi lễ Noel đến chính là thời gian bù đắp trời dành cho tuổi Dậu. Cấp trên, đồng nghiệp và cả đối tác sẽ ghi nhận những cống hiến không ngừng nghỉ của Dậu bấy lâu nay.

Và tất nhiên, chẳng ai ngoài Dậu xứng đáng nhận được cơ hội thăng chức, tăng lương với số tiền cực lớn. Hãy cứ hết mình với công việc, cứ chân thành đối đãi với mọi người rồi Dậu sẽ nhận được trái ngọt cho đời mình. Ông trời tự khắc sẽ có an bài, Dậu hãy vững tin như thế.

Trước lễ Noel, 3 con giáp trúng quả trời cho, Thần Tài rót tiền vào túi, gió cuốn may mắn đến nhà, vàng chắn trước ngõ - Ảnh 1
Nếu thời gian trước bị sao Thái Tuế án ngữ khiến vận thế thụt lùi, xui xẻo đủ đường thì trước khi lễ Noel đến chính là thời gian bù đắp trời dành cho tuổi Dậu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tý là con giáp cá tính, khôn ngoan và có chí tiến thủ. Nếu người khác dễ hài lòng với những gì mình đang có thì Tý luôn có tham vọng chinh phục những đỉnh cao mới, nỗ lực hoàn thiện chính mình. Nhờ thế, con giáp này gặt hái được rất nhiều thành công đáng nể kho còn khá trẻ.

Trước lễ Noel, người tuổi Tý sẽ liên tiếp gặp vận may tài lộc giúp họ không chỉ cải thiện thu nhập mà còn một bước vươn lên làm đại gia. Không những tài lộc mà tình duyên của con giáp này cũng đỏ thắm như son.

Trước lễ Noel, 3 con giáp trúng quả trời cho, Thần Tài rót tiền vào túi, gió cuốn may mắn đến nhà, vàng chắn trước ngõ - Ảnh 2
Trước lễ Noel, người tuổi Tý sẽ liên tiếp gặp vận may tài lộc giúp họ không chỉ cải thiện thu nhập mà còn một bước vươn lên làm đại gia - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trước khi lễ Noel đến, người tuổi Thìn có nhiều thử thách phải vượt qua trong công việc. Cấp trên sẽ giao cho họ những dự án quan trọng. Đây sẽ là cơ hội để họ thể hiện khả năng của mình. Họ nên thật bình tĩnh để làm, chắc chắn sẽ thành công không ngờ.

Tiền bạc trong lúc này rất thịnh vượng. Tài sản ngày một tăng, khiến ai cũng ngưỡng mộ. Thời gian này người tuổi Thìn tìm được một nửa như ý. Với khả năng ăn nói khéo léo, họ trở nên quyến rũ đầy thu hút.

Trước lễ Noel, 3 con giáp trúng quả trời cho, Thần Tài rót tiền vào túi, gió cuốn may mắn đến nhà, vàng chắn trước ngõ - Ảnh 3
Trước khi lễ Noel đến, người tuổi Thìn có nhiều thử thách phải vượt qua trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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