Trung Thu 2022 (9/9 dương lịch), Thần Tài báo mộng vàng, 4 con giáp giàu khủng, thu gom hết tiền thiên hạ, két sắt chứa đầy vàng

Bắt đầu từ tháng 9, nhất là vào Trung Thu, chuyện tình cảm của người tuổi Dậu hết sức tốt đẹp, nếu độc thân, con giáp này thông qua sự giới thiệu của bạn bè có thể gặp được tình yêu của cuộc đời mình.

Người tuổi Dậu là người mạnh mẽ, có phần bá đạo trong mọi việc của cuộc sống vì con giáp này luôn muốn giành thế chủ động nên đôi khi làm mất lòng người khác.

Những người đã có đôi hoặc đã kết hôn thì chuyện tình cảm hạnh phúc, ngọt ngào và không xảy ra bất cứ mâu thuẫn, tranh cãi nào. Ngoài ra, do có Thần Tài phù hộ nên tài vận hanh thông hơn, các khoản thu nhập dồi dào hơn, cuộc sống trở nên an nhàn và thư thái hơn.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu có người có năng lực, dám làm dám chịu nhưng do tính cách có phần bảo thủ, cố chấp nên thành công thường đến muộn.

Trung Thu năm 2022, vận thế của con giáp này suôn sẻ, thuận lợi đặc biệt là về tình cảm và tài vận. Chuyện tình cảm có tiến triển khả quan, không còn những mâu thuẫn, xung đột mà trở nên hạnh phúc, ngọt ngào. Con giáp này nên biết tận dụng thời gian vàng này để hâm nóng chuyện tình cảm lứa đôi, hôn nhân.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Những người tuổi Mão như cá gặp nước từ tháng 9 trở đi bởi làm việc gì và đi đến đâu cũng kiếm ra tiền và mang về những khoản thu nhập không nhỏ. Mùa Trung Thu 2022, vận đào hoa của người tuổi Mão rất sáng sủa. Vốn là con giáp không khéo léo trong chuyện tình cảm nên thường bỏ lỡ nhiều cơ hội tốt nhưng trong thời gian may mắn này, người tuổi Sửu đã khắc phục được nhược điểm này và có thể tìm được cho mình mối nhân duyên của cuộc đời.

Ngoài ra, thời gian này cũng là thời điểm Thần Tài ưu ái nên sẽ có cơ hội tăng lương, tăng thưởng và thu lợi từ việc đầu tư kinh doanh bên ngoài.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.