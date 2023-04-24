Trúng số độc đắc vào đúng ngày mai (25/4/2023), 3 con giáp được sao tốt chiếu mệnh, vận trình khởi sắc, lộc lá xum xuê, vạn sự như ý

Tâm linh - Tử vi 24/04/2023 19:00

Người tuổi này được sao tốt chiếu mệnh, tài vận khởi sắc so với thời gian trước. Họ có năng lực học hỏi rất cao, tiếp thu nhanh với cái mới, biết rút ra suy luận từ những thực tế khác quan.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần đa phần đều mạnh mẽ, cá tính. Tuy vậy, đôi khi con giáp này cũng tỏ ra bảo thủ, không chịu lắng nghe ý kiến góp ý từ người khác. Người tuổi Dần thường nghiêm túc, có trách nhiệm trong công việc. Trong gia đình cũng vậy, con giáp này đối xử tốt với tất cả mọi người và thường dành những điều tốt đẹp nhất cho những người thân yêu.

Người tuổi Dần được sao tốt chiếu mệnh, tài vận khởi sắc so với thời gian trước. Họ có năng lực học hỏi rất cao, tiếp thu nhanh với cái mới, biết rút ra suy luận từ những thực tế khác quan.

Dần dần, họ sẽ trở thành người có vai trò và tầm ảnh hưởng rất lớn ở nơi làm việc. Người tuổi này làm kinh doanh phát đạt, đơn hàng nhiều, lợi nhuận tăng. Không những thế, người tuổi Dần còn có hạnh phúc lứa đôi trọn vẹn. Họ được nửa kia động viên, giải tỏa áp lực nên có thêm động lực để phấn đấu và thành công trong sự nghiệp.

Trúng số độc đắc vào đúng ngày mai (25/4/2023), 3 con giáp được sao tốt chiếu mệnh, vận trình khởi sắc, lộc lá xum xuê, vạn sự như ý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi đa phần đều thông minh, tinh tường, có óc phán đoán tốt. Trong cuộc sống, người tuổi này giỏi giao tiếp, có nhiều mối quan hệ hữu hảo. Cũng bởi vậy mà khi gặp khó khăn, họ có thể được quý nhân phù trợ. Khi đối mặt với khó khăn, con giáp này cần bình tĩnh thay vì tỏ ra sợ hãi, suy nghĩ tiêu cực.

Người tuổi Hợi có tài vận khởi sắc. Họ học hỏi được nhiều điều mới, năng lực cá nhân được cải thiện. Con giáp tuổi này hợp tác làm ăn với bạn bè, công việc làm ăn sẽ phát đạt.

Những người làm công ăn lương có thể gây ấn tượng với cấp trên và nhận được một khoản tiền thưởng không hề nhỏ. Trong khi đó, trong tuần này, con giáp tuổi Hợi cũng có sức khỏe khá tốt, không gặp vấn đề gì.

Trúng số độc đắc vào đúng ngày mai (25/4/2023), 3 con giáp được sao tốt chiếu mệnh, vận trình khởi sắc, lộc lá xum xuê, vạn sự như ý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ đa phần đều quyến rũ, có duyên ngầm, được nhiều người quý mến. Trong cuộc sống, họ giỏi giao tiếp, biết chọn bạn mà chơi nên kết giao được với những người tốt.

Con giáp tuổi này thường thông minh, tài giỏi hơn người. Nếu có cơ hội phát huy tài năng, họ sẽ đạt đến vị trí cao trong công việc. Con giáp tuổi Tỵ gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp. Con giáp này đạt thành tích nổi bật, có cơ hội thăng quan tiến chức.

Trong khi đó, một số con giáp tuổi Tỵ muốn điều chuyển công việc cũng sẽ nhận được những lời mời phỏng vấn. Trong thời gian tới, họ sẽ có bước khởi đầu tốt đẹp tại môi trường làm việc mới.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

 

Trúng số độc đắc vào đầu tháng 5, 3 con giáp gánh vàng còng lưng, ăn nên làm ra, tiền tỷ rót mật đầy túi, ôm trọn may mắn

Trúng số độc đắc vào đầu tháng 5, 3 con giáp gánh vàng còng lưng, ăn nên làm ra, tiền tỷ rót mật đầy túi, ôm trọn may mắn

Con giáp tuổi này có nhiều cơ hội chứng tỏ bản thân. Họ được cát tinh chiếu mệnh nên vượng đường thăng tiến.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi may mắn tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Bạn trai đến họp lớp bằng xe máy cũ, cô gái xấu hổ đòi chia tay và sự thật 6 năm sau

Bạn trai đến họp lớp bằng xe máy cũ, cô gái xấu hổ đòi chia tay và sự thật 6 năm sau

Tâm sự 1 giờ 2 phút trước
Cô gái bỏ người yêu vì nghèo và đi xe máy cũ, 6 năm sau sự thật khiến cô bật khóc

Cô gái bỏ người yêu vì nghèo và đi xe máy cũ, 6 năm sau sự thật khiến cô bật khóc

Tâm sự 1 giờ 3 phút trước
Cầm gậy xuống bếp vì tưởng có trộm, nàng dâu trẻ bật khóc khi sự thật được hé lộ

Cầm gậy xuống bếp vì tưởng có trộm, nàng dâu trẻ bật khóc khi sự thật được hé lộ

Tâm sự 1 giờ 4 phút trước
Chê người yêu nghèo, đi xe máy cũ đến họp lớp, cô gái đòi chia tay rồi bật khóc 6 năm sau

Chê người yêu nghèo, đi xe máy cũ đến họp lớp, cô gái đòi chia tay rồi bật khóc 6 năm sau

Tâm sự 1 giờ 4 phút trước
Điện thoại đôi giúp tôi phát hiện điều bất thường, lời shipper khiến tôi không thể tin nổi

Điện thoại đôi giúp tôi phát hiện điều bất thường, lời shipper khiến tôi không thể tin nổi

Tâm sự 1 giờ 7 phút trước
Chỉ từ nhúm lông mèo trên áo chồng, người vợ phát hiện bí mật được giấu kín

Chỉ từ nhúm lông mèo trên áo chồng, người vợ phát hiện bí mật được giấu kín

Tâm sự 1 giờ 7 phút trước
Đến ngày đầy tháng cháu nội, bố mẹ chồng vẫn không dám tới và lý do khiến tôi sốc

Đến ngày đầy tháng cháu nội, bố mẹ chồng vẫn không dám tới và lý do khiến tôi sốc

Tâm sự 1 giờ 8 phút trước
Bố mẹ chồng không dám xuất hiện trong ngày đầy tháng cháu nội, tôi bàng hoàng trước sự thật

Bố mẹ chồng không dám xuất hiện trong ngày đầy tháng cháu nội, tôi bàng hoàng trước sự thật

Tâm sự 1 giờ 9 phút trước
Dâu trẻ vui mừng vì mẹ chồng cho 30 triệu mua điện thoại, nào ngờ trở về lại nhận cái tát đau điếng

Dâu trẻ vui mừng vì mẹ chồng cho 30 triệu mua điện thoại, nào ngờ trở về lại nhận cái tát đau điếng

Tâm sự 1 giờ 10 phút trước
Sau chuyến công tác, tôi tặng vợ đôi khuyên tai và nhận được lời thú nhận ngoài sức tưởng tượng

Sau chuyến công tác, tôi tặng vợ đôi khuyên tai và nhận được lời thú nhận ngoài sức tưởng tượng

Tâm sự 1 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát