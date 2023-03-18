Trúng số độc đắc vào đúng ngày 19/3/2023, sao Thái Âm chiếu mệnh, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 18/03/2023 18:38

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng vào đúng ngày 19/3/2023.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sẽ được sao Thái Âm cao chiếu thì gặp được quý nhân, được chiếu cố trên con đường phát triển sự nghiệp trong tương lai. Bạn cũng sẽ dễ dàng lập nghiệp, hoặc nếu đi theo con đường mà mình đã chọn, thể hiện chút quyết tâm thì nhất định sẽ thành công viên mãn, danh lợi lưỡng toàn.

Trong thời gian tới, con giáp may mắn này không chỉ may mắn về công danh, tài lộc còn cực kỳ may mắn về tinh duyên. Nếu như con giáp này còn độc thân thì đây là cơ hội để tìm kiếm tình duyên đích thực. Nếu đã có một nửa thì càng thêm gắn bó viên mãn hơn.

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 19/3/2023, sao Thái Âm chiếu mệnh, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu được nhiều cát tinh hội chiếu, vận quý nhân khởi vượng theo cấp số nhân trong 5 ngày tới, nên bạn dễ dàng thoát khỏi vận xui, đón phúc khí về đầy tay.  Đó có thể là sự thăng tiến với công việc cũ, sự đổi mới với công việc mới hay một cơ hội học tập, hoặc chí ít cũng là một cơ hội đầu tư sinh lời. Từ công việc đến chuyện tình cảm, con cái đều thuận lợi. 

Về vận trình tình cảm, bạn sẽ có một vài cơ hội gặp gỡ, tiếp xúc với ai đó tiềm năng, nhưng có nhiều nguyên nhân cả chủ quan và khách quan tác động nên khả năng cao bạn sẽ bỏ lỡ cơ hội hoặc người |gặp nhưng không ở lại". Do đó, bạn nên "mở lòng" mình nhiều hơn hay có những hành động mở đầu cho mối quan hệ như bước vào giai đoạn tìm hiểu nhau.

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 19/3/2023, sao Thái Âm chiếu mệnh, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi sẽ có quý nhân phù trợ nên công việc làm ăn gặp nhiều may mắn, càng ngày càng thành công rực rỡ. Đặc biệt trong việc đưa đón quý nhân, có vô số quý nhân phù trợ. Một số sẽ cho họ những lời khuyên có giá trị, trong khi những người khác sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ trong suốt tháng mà không gặp bất kỳ rắc rối nào.

Đây là quãng thời gian tốt để tuổi Dậu xúc tiến những kế hoạch, dự định ấp ủ bấy lâu. Bạn cần tập trung cao độ để không bỏ lỡ những cơ hội tốt, làm đâu thắng đó.

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 19/3/2023, sao Thái Âm chiếu mệnh, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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