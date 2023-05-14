Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/5/2023, Thần Tài bám gót giàu sang, 3 con giáp 'ngửa tay đón phúc, úp tay giữ tiền', hỷ sự liên miên, khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 14/05/2023 08:50

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây 'ngửa tay đón phúc, úp tay giữ tiền', hỷ sự liên miên, khó ai bì kịp vào đúng ngày 14/5/2023.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần là con giáp phát tài, dù bạn có phải vất vả một chút, song khoản tiền thu về tay chắc chắn có thể khiến bạn hài lòng. Với người làm công ăn lương, con giáp này thông minh, khéo léo có thừa nên làm gì cũng tốt, không ai trách được nửa câu. Cấp trên chắc hẳn sẽ giao cho bạn những nhiệm vụ quan trọng, để bạn khẳng định bản thân, thu về khoản thưởng nóng.

Trên phương diện tình duyên, người độc thân lắm mối, hay được người để ý, tán tỉnh. Nếu bạn biết nhìn người và có thái độ cư xử đúng mực thì sẽ tìm được người thương mình thật lòng. Người có gia đình thì tư tưởng thoải mái, không gò bó nên không khí trong nhà rất dễ chịu.

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/5/2023, Thần Tài bám gót giàu sang, 3 con giáp 'ngửa tay đón phúc, úp tay giữ tiền', hỷ sự liên miên, khó ai bì kịp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Con giáp may mắn này sẽ gặp được nhiều cơ hội để thay đổi cuộc sống, bên cạnh đó bạn còn được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, một khi thăng hoa rực rỡ sẽ làm tiền đề để ngày một tiến xa hơn. Nếu biết nắm bắt cơ hội, bạn không phải lo lắng về cơm áo gạo tiền. Người tuổi này có thêm cơ hội để mở rộng và xây dựng nhiều mối quan hệ tốt đẹp hơn trong ngày. Do đó, đây chính là thời cơ thuận lợi để bản mệnh học hỏi thêm kinh nghiệm. 

Các cặp đôi thỉnh thoảng hãy "đổi gió" bằng những buổi hẹn thú vị để tăng thêm cảm xúc cho cả hai. Vận đào hoa của người độc thân khởi sắc mạnh mẽ. Bạn nhận được sự quan tâm, chú ý của người khác giới. Bạn và người ấy hiện đang có khoảng thời gian ngọt ngào, lãng mạn. Người độc thân dù chưa tìm được một nửa yêu thương nhưng vẫn khá hài lòng với cuộc sống này. 

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/5/2023, Thần Tài bám gót giàu sang, 3 con giáp 'ngửa tay đón phúc, úp tay giữ tiền', hỷ sự liên miên, khó ai bì kịp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Với những tuổi Tuất đã cần mẫn và chăm chỉ thời gian qua thì đây là lúc bạn nhận được một khoản thưởng hậu hĩnh. Công việc của người làm công ăn lương cũng đang trên đà phát triển rất tốt. Nếu những ngày trước đó, bạn hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao phó thì ắt hẳn lãnh đạo sẽ dành cho bạn một khoản tiền thưởng nóng để khích lệ tinh thần làm việc. 

Bên cạnh đó, vận đào hoa của người độc thân khởi sắc mạnh mẽ. Bạn nhận được sự quan tâm, chú ý của người khác giới. Tuy nhiên, bạn hãy cẩn thận khi đưa ra lựa chọn người thích hợp với mình.

 

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/5/2023, Thần Tài bám gót giàu sang, 3 con giáp 'ngửa tay đón phúc, úp tay giữ tiền', hỷ sự liên miên, khó ai bì kịp - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/3/2023, 3 con giáp vận trình hanh thông, 'gánh vàng còng lưng', quý nhân tương trợ, tha hồ tận hưởng mọi tiền tài

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/3/2023, 3 con giáp vận trình hanh thông, 'gánh vàng còng lưng', quý nhân tương trợ, tha hồ tận hưởng mọi tiền tài

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây vận trình hanh thông, 'gánh vàng còng lưng', quý nhân tương trợ, tha hồ tận hưởng mọi tiền tài vào đúng ngày 14/2/2023.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp tử vi tử vi hằng ngày tử vi 12 con giáp tử vi hôm nay tử vi ngày mai tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tâm linh - Tử vi 6 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 12 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 2 giờ 12 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 3 giờ 12 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 3 giờ 26 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự gia đình 4 giờ 12 phút trước
Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Tâm sự 4 giờ 27 phút trước
Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự 5 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng