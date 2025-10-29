Vào đúng 2 ngày liên tiếp (29 - 30/10/2025), Tam Hội mang tới điều kiện tốt để con giáp tuổi Tỵ có thể cải thiện những mối quan hệ xã hội hoặc kết bạn mới, bạn sẽ học hỏi được nhiều điều, thậm chí có cả cơ hội tìm thấy tình yêu. Đừng e ngại bất cứ điều gì, hãy tự tin và thể hiện bản thân.

Thời gian này, Chính Tài ghé thăm cho thấy tình hình tài chính của con giáp tuổi Tỵsẽ có dấu hiệu khởi sắc một cách rõ rệt trong thời gian này, nhưng chớ nghĩ tới chuyện tiêu xài hoang phí. Cứ tiết kiệm và tính toán tiền bạc như cách bạn vẫn làm từ trước tới nay nhé. Hỏa - Thổ tương sinh mang đến tin vui về sức khỏe, người mới ốm dậy nhanh chóng hồi phục. Các vấn đề tương tự của người thân cũng được giảm nhẹ, bạn cảm thấy bớt đi lo lắng rất nhiều.

Vào đúng 2 ngày liên tiếp (29 - 30/10/2025), có quý nhân Tam Hội ở bên chỉ đường dẫn lối, công việc của người tuổi Dậu trở nên hanh thông suôn sẻ hơn rất nhiều lần. Các mối quan hệ bạn bè đối tác cũng rất hài hòa, mang đến nhiều lợi ích cho bạn trong tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Với năng lực được khẳng định, vị thế của người Dậu dần tăng tiến lên các nấc thang mới cao hơn triển vọng hơn nhờ sự giúp sức của Chính Ấn. Cấp trên nhìn thấy ở con giáp này những tiềm năng ẩn giấu và muốn trao thêm những trọng trách quan trọng hơn.



Ngũ hành Kim Thổ tương sinh, người độc thân gặp vận đào hoa, nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của những người khác giới. Bạn hãy mạnh dạn thể hiện cá tính và tìm ra cho mình một nửa ưng ý nhất nữa nhé.

Con giáp tuổi Sửu

Vào đúng 2 ngày liên tiếp (29 - 30/10/2025), tuổi Sửu may mắn trên phương diện sự nghiệp. Con giáp này có lộc làm ăn, buôn bán phát tài phát lộc, khách hàng ra vào tấp nập, tính tình xởi lởi buôn bán thuận lợi. Người nào kinh doanh hàng ăn thì sẽ nhận thêm được nhiều khách mới trong ngày.

Ảnh minh họa: Internet

Vận tài lộc dễ có may mắn bất ngờ, tiền tài lộc lá vào như nước. Làm ăn vẫn đang trên đà tăng tiến, bản mệnh cần cởi mở hơn một chút thì quý nhân mới đem tiền đến. Tuy nhiên con giáp này có kế hoạch chi tiêu hợp lý trong khoảng thời gian tới vì vừa rồi đã tiêu tốn không ít tiền.

Tình cảm ở mức bình ổn. Trước khi làm việc gì hãy tham khảo ý kiến của người thân, bạn bè xem, biết đâu họ giúp được bản mệnh. Bận đến mấy thì cũng nên bỏ ra thời gian quan tâm gia đình nhiều hơn một chút, bản mệnh vốn dĩ dễ gần, vậy thì trước hết hãy cởi mở với người thân.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!