Trong mắt người xung quanh, tuổi Dần là người đam mê và thích phiêu lưu, khám phá. Khoảng thời gian từ 9/12 sẽ là khoảng thời gian đầy cơ hội dành cho con giáp này và vận may của họ sẽ bùng nổ.

Về lĩnh vực tài chính, người tuổi Dần sẽ có một số thu nhập bất ngờ. Tuy nhiên họ cũng phải chú ý đến những rủi ro trong quản lý và đầu tư tài chính.

Tuổi Dần sẽ có cơ hội đạt được một số mục tiêu và ước mơ cao cả. Tinh thần phiêu lưu của con giáp này sẽ được phát triển và có một số cơ hội đi du lịch nước ngoài hoặc tham gia các dự án xuyên biên giới.

Đặc biệt, đây cũng là thời điểm hoàn hảo để người thuộc tuổi Dần theo đuổi ước mơ, chấp nhận rủi ro và theo đuổi đam mê, sở thích của mình. Đồng thời, con giáp này cũng phải giữ thái độ tích cực, lạc quan, không dễ dàng bỏ cuộc khi gặp thử thách, khó khăn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy thứ Bảy ngày 9/12/2023, tuổi Thân được nhắc nhở nên biết tập trung nguồn lực vào đâu. Đây là thời điểm tuyệt vời để đầu tư, là cơ hội tốt để giúp tài chính được ổn định và cải thiện.

Các mối quan hệ của con giáp tuổi Thân hôm nay trở nên hài hòa hơn bao giờ hết. Đời sống tình cảm cũng có thể có những bước tiến, mặc dù bản mệnh không đạt được độ thân thiết mà mình mong đợi với nửa kia.

Về mặt sức khỏe, theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày mới hôm nay là ngày không trị bệnh ở vai. Do đó, bản mệnh nên lưu ý việc này để tránh tác động lên vị trí này.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Dậu

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi ngày 9/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão thích khám phá những vùng đất mới.

Công việc: Hôm nay người tuổi Mão dễ thay đổi tâm trạng, đừng quá chằm chằm tập trung vào một vấn đề.

Tình cảm: Hôm nay, người tuổi Mão vốn dĩ bận rộn, nhưng cố gắng dành thời gian cho nhau.

Tài lộc: Cố gắng cải thiện tài chính, nguồn thu nhập dựa vào bản thân mà có được.

Sức khỏe: Tránh ăn các món không phù hợp với dạ dày.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.