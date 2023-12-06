Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo thứ Năm ngày 7/12/2023, tuổi Thìn đang tập trung hơn vào công việc và nhiệm vụ hiện tại. Đây là thời điểm thích hợp để con giáp này thể hiện khả năng của mình, nên hãy làm việc cẩn thận và hiệu quả.

Ngoài ra, trong thời gian này, người mang thai không nên di chuyển, sửa chữa hoặc tiếp xúc với các đồ vật ở ở hướng chính Nam phía ngoài của phòng, bởi điều này có thể ảnh hưởng đến cả sức khỏe của mẹ và bé.

Về mặt tình cảm, trong khoảng thời gian này, sự lãng mạn trở nên quan trọng. Nếu tuổi Thìn đang mơ về một mối tình ngọt ngào, có khả năng rằng ước mơ đó có thể trở thành hiện thực.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Tý

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Nổi tiếng là người độc lập, tự tin, nhiệt tình và luôn mong muốn trở thành trung tâm của sự chú ý, tuổi Ngọ thường nổi bật và được nhiều người yêu mến.

Đúng 7/12, công việc của người tuổi Ngọ vô cùng thuận lợi, họ không gặp phải bất kỳ trở ngại hay vướng mắc nào dù là nhỏ nhất. Có lẽ vì thế mà túi tiền của con giáp này lúc nào cũng căng phồng. Các khoản đầu tư của tuổi Ngọ bắt đầu sinh lãi khủng và giúp cuộc sống của họ giàu sang phú quý. Tuy nhiên, họ không nên tiêu tiền hoang phí mà cần lập kế hoạch chi tiêu cụ thể, tránh rơi vào tình trạng "cháy túi".

Tuổi Ngọ nên nhớ rằng họ phải luôn tự tin, độc lập và thể hiện những điểm nổi bật của mình. Thông qua các hoạt động xã hội, con giáp này có thể gặp được nhiều người và có thêm có hội phát triển sự nghiệp trong tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi ngày 7/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi xua tan những chuyện buồn, cố gắng vực dậy tinh thần.

Công việc: Người tuổi Mùi trong công việc đang bận rộn, luôn cố gắng lập kế hoạch cẩn thận.

Tình cảm: Kiên trì với mối quan hệ bạn đang theo đuổi, bạn chọn theo đuổi lại mối tình đầu.

Tài lộc: Tập trung tìm hiểu kênh đầu tư chính thống, tìm hiểu kĩ lưỡng từng công việc.

Sức khoẻ: Tránh ăn những món chứa nhiều dầu mỡ, cay nóng.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.