Bước sang ngày mới 7/12, tuổi Thìn sẽ có cơ hội để khẳng định bản thân trong nhiều lĩnh vực. Họ lần lượt chinh phục được những mục tiêu đề ra, được đồng nghiệp và sếp đánh giá cao trong công việc.

Thời gian này, người tuổi Thìn gặp nhiều may mắn trong công việc nên chắc chắn thu nhập sẽ luôn dồi dào. Nếu kinh doanh, họ sẽ đưa ra phán đoán chính xác về nhu cầu khách hàng và tiềm lực bản thân, từ đó có những quyết định chính xác, mang lại lợi nhuận cho bản thân và tập thể.

Trong cuộc sống, họ truyền năng lượng tích cực cho mọi người, nhận lại được sự ngưỡng mộ và yêu mến.

Trong chuyện tình cảm, nếu tuổi Dần còn đang độc thân thì hãy mở lòng bởi thời gian này bạn sẽ có cơ hội tìm được đối tượng triển vọng. Còn khi đã có cặp có đôi, mối quan hệ của tuổi Dần sẽ hài hòa, luôn động viên, nương tựa vào nhau để cùng phát triển.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm ngày 7/12/2023, mọi việc của tuổi Sửu đều thuận lợi, đạt nhiều thành tích nổi bật. Con giáp này có cơ hội gặp gỡ và hợp tác với những người đáng tin cậy. Thông qua đó, có thể xây dựng các mối quan hệ phát triển.

Người làm công ăn lương nhận được phần thưởng xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Người kinh doanh cũng nhờ vào khả năng nghiên cứu và tính toán chính xác nên có được những mối làm ăn tốt, mang về khoản lợi nhuận không hề nhỏ.

Về mặt tình cảm, lứa đôi thoải mái thể hiện tình cảm của mình. Mối quan hệ của bản mệnh và nửa kia đang cực kỳ hạnh phúc và viên mãn, hai người lúc nào cũng vui vẻ và thoải mái bên nhau khiến rất nhiều người xung quanh phải ghen tị.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Dậu

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi ngày 7/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão luôn mang đến nhiều niềm vui, hạnh phúc bên cạnh người thân của bạn.

Công việc: Ngày hôm nay, người tuổi Mão cần điều chỉnh thời gian làm việc, hãy chú tâm vào những việc bản thân đang làm.

Tình cảm: Nhận được lời tỏ tình, nhưng bạn vẫn còn do dự.

Tài lộc: Về mặt tài chính, hôm nay bạn đã hoàn thành mức tài chính mục tiêu bản thân đặt ra .

Sức khoẻ: Bạn giỏi thể thao, nhưng ăn uống còn thất thường.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.