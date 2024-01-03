Thiên Ấn trợ lực, người tuổi Dần gặp nhiều may mắn trong vấn đề thi cử, thăng quan tiến chức trong ngày này. Mọi cố gắng từ trước đến nay của bạn đã được đền đáp xứng đáng.

Người còn trẻ tuổi đừng ngại nêu lên những quan điểm, suy nghĩ của mình trước tập thể, bởi đây là cơ hội tốt để bạn thể hiện bản thân. Kể cả khi ý kiến của bạn chưa chính xác thì bạn cũng sẽ được nhận về nhiều lời khuyên hữu ích.

Tháng mới xuất hiện những vấn đề đòi hỏi tuổi Mão tốn khá nhiều công sức, ít người giúp đỡ. Thế nhưng trong đó cũng ẩn tàng những cơ hội để bạn tạo ra sự đột phá. Nhất là ai đang làm việc có kế hoạch, có tổ chức thì càng gia tăng được hiệu quả trong thời gian ngắn.

Người làm công ăn lương có thu nhập tốt hơn, trong khi người làm ăn kinh doanh có doanh thu ổn định, đều đặn, nhưng không có doanh thu bất thường nào cả. Lời khuyên là bạn nên kiên trì, đừng mơ mộng về chuyện giàu có sau một đêm kẻo bị vướng vào những cạm bẫy.

Bản mệnh được yêu chiều, vì thế mới sinh ra giận hờn và thiếu đi sự lắng nghe. Con giáp tuổi Mão nhớ rằng, nếu được người ấy nhường nhịn thì cũng phải biết điều nhé.

Nguyệt lệnh Bệnh cho thấy có thể vì bận rộn, căng thẳng nên tuổi Mão có thể sinh bệnh. Lời khuyên cho bạn trong thời gian này đó là mỗi ngày bạn phải tìm cách giải tỏa hết căng thẳng trước khi lên giường ngủ đi nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu trước đó không gặp nhiều may mắn. Bản mệnh đã trải qua khoảng thời gian căng thẳng, khủng hoảng với nhiều áp lực. Điều này khiến tuổi Sửu rơi vào trạng thái chán nản, mệt mỏi, nhiều khi không muốn bỏ cuộc mặc dù bình thường bản mệnh là người nhiệt tình, chăm chỉ, tận tâm với công việc.

Tử vi dự báo rằng hôm nay, người tuổi Sửu có cơ hội thay đổi vận mệnh. Bản mệnh tiếp nhận nhiều cơ hội phát triển hơn, công việc suôn sẻ, cuộc sống bớt âu lo. Đường tài vận của bản mệnh khởi sắc, tiền kiếm được ngày một nhiều. Cuộc sống của tuổi Sửu sẽ trở nên sung túc hơn nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.