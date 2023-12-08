Trúng số độc đắc vào hai ngày đầu tuần tới (11/12 và 12/12), 3 con giáp số mệnh vàng mười, làm một được hai, sớm mua nhà đẹp tậu xe sang

Tâm linh - Tử vi 08/12/2023 17:45

Đúng hai ngày đầu tuần tới (11/12 và 12/12), 3 con giáp sau phát hiện tiềm năng bản thân, nghênh đón tài lộc vào nhà, vinh hoa phú quý có đủ.

Tuổi Tỵ 

Đúng hai ngày đầu tuần tới (11/12 và 12/12), những người cầm tinh con rắn làm gì cũng thuận lợi. Họ vừa có quý nhân phù trợ, bản thân lại nỗ lực, tự tin nên dễ gặt hái thành công.

Trong công việc, tuổi Tỵ sẽ có cơ hội để khám phá tiềm năng của bản thân. Chỉ cần dũng cảm và nỗ lực là họ hoàn thành được nhiệm vụ được giao, tiền bạc cũng theo đó ùa về. Còn nếu là dân kinh doanh, người tuổi Tỵ sắp tới sẽ dám nghĩ dám làm, dễ kiếm được khoản lãi lớn.

Trong chuyện tình cảm, những người tuổi Tỵ còn độc thân cũng dễ gặp được nửa kia trong thời gian này bởi bản thân họ luôn tự tin, nổi bật lại được nhiều người mai mối. Còn người có cặp có đôi thì quan hệ hài hòa, tìm được sự đồng điệu trong tâm hồn.

Trúng số độc đắc vào hai ngày đầu tuần tới (11/12 và 12/12), 3 con giáp số mệnh vàng mười, làm một được hai, sớm mua nhà đẹp tậu xe sang - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Người tuổi Tuất luôn được đánh giá cao với tinh thần trách nhiệm, suy nghĩ lạc quan và tích cực, có tâm lý vững vàng ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn. Bản mệnh hiểu rằng cuộc sống là một cuộc đấu tranh không ngừng. Chìa khoá thành công của bản mệnh đó chính là không bỏ cuộc.

Sự tích cực sẽ giúp người tuổi Tuất có cơ hội đạt được mục tiêu. Đến một thời điểm thích hợp nào đó, mọi việc bản mệnh làm đều dễ dàng và gặt hái nhiều quả ngọt.

Đúng hai ngày đầu tuần tới (11/12 và 12/12), người tuổi Tuất được Thần Tài chiếu cố, vận thế thăng tiến, quý nhân nâng đỡ nên có thể tránh xa rắc rối, tập trung vào công việc hơn. Dù làm gì bản mệnh cũng đạt được những thành tựu tốt.

Sự giàu có hứa hẹn bủa vây lấy người tuổi Tuất. Người làm kinh doanh sớm đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp. Bản mệnh có thể thoải mái chi tiêu cho các kế hoạch mua sắm, chuẩn bị cho Tết hoặc thậm chí tự thưởng cho bản thân như một lời khích lệ cho những nỗ lực suốt năm vừa qua.

Trúng số độc đắc vào hai ngày đầu tuần tới (11/12 và 12/12), 3 con giáp số mệnh vàng mười, làm một được hai, sớm mua nhà đẹp tậu xe sang - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Đúng hai ngày đầu tuần tới (11/12 và 12/12), tuổi Dần đang có công việc ổn định thì suôn sẻ hơn những người đang làm tự do. Con giáp này được khuyên không nên nghĩ đến chuyện nghỉ việc hay nhảy việc, cứ an yên làm tốt nhiệm vụ của mình là tốt nhất, đừng đứng núi này trông núi nọ.

Vận tài lộc may mắn, có người dẫn đường chỉ lối cho bản mệnh kiếm tiền, chỉ là bản mệnh có chịu nghe theo hay không mà thôi. Khoản lương thưởng đầy đủ, ổn định, không dính vào rắc rối, ai đang bị nợ lương thì có thể đòi trong hôm nay.

Ngược lại, vận trình tình duyên có chiều hướng đi xuống. Một lời nói bất cẩn, thiếu suy nghĩ có thể khiến bản mệnh làm mất thiện cảm, gây ra bất hòa trong gia đình, bạn bè với nhau. Có lẽ thứ gì có được quá đơn giản, con giáp này sẽ không cảm thấy trân trọng.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Hợi

Trúng số độc đắc vào hai ngày đầu tuần tới (11/12 và 12/12), 3 con giáp số mệnh vàng mười, làm một được hai, sớm mua nhà đẹp tậu xe sang - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 3 ngày 9/12, 10/12 và 11/12: 3 con giáp sự nghiệp đổi mới, tài chính vượng phát, vận số hanh thông, tiền bạc đủ đầy

Đúng 3 ngày 9/12, 10/12 và 11/12: 3 con giáp sự nghiệp đổi mới, tài chính vượng phát, vận số hanh thông, tiền bạc đủ đầy

Đúng 3 ngày 9/12, 10/12 và 11/12, 3 con giáp sau có nhiều cơ hội kiếm tiền, giàu sang gấp bội, thăng hoa mọi mặt từ công việc tới cuộc sống.

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Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

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