Trúng số độc đắc vào giữa tháng 3, 3 con giáp được sao tốt chiếu mệnh, tài lộc dồi dào, làm đâu thắng đó, cuộc đời dư dả

Tâm linh - Tử vi 02/03/2023 23:29

Con giáp tuổi này tình cờ có sao may mắn chiếu mệnh, vận khí của họ tăng cao. Con giáp này nhận được nhiều cơ may phát tài.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, đặc điểm nổi bật của người tuổi Dần là lòng dũng cảm, tính cạnh tranh. Họ giàu nhiệt huyết, dám nghĩ dám làm và thường đưa ra những quyết định táo bạo.

Người tuổi Dần có sao tốt chiếu mệnh, tài lộc dồi dào vào cuối năm nay. Thời cơ đến với người tuổi Dần giúp họ thay đổi được tài vận. Có thể, con giáp này sẽ nhận được thêm công việc tay trái, thêm cơ hội đầu tư sinh lời.

Ngoài ra, những người cầm tinh con hổ, trong thời gian tới đây có thể bị hai hung tinh chiếu mệnh khiến sức khỏe không được tốt. Người tuổi này cần tránh uống rượu, hút thuốc. Họ dễ bị cảm sốt, ăn khó tiêu.

Trúng số độc đắc vào giữa tháng 3, 3 con giáp được sao tốt chiếu mệnh, tài lộc dồi dào, làm đâu thắng đó, cuộc đời dư dả - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người sinh năm Thân tính tình cởi mở, lạc quan, thích kết bạn với mọi người. Trong công việc, họ là người chăm chỉ, có trách nhiệm và có tinh thần cầu tiến.

Tuy nhiên, nhược điểm của con giáp tuổi Thân là đôi khi họ tỏ ra bảo thủ, cứng đầu, không chịu tiếp thu ý kiến góp ý trái chiều từ người khác. Sửa đổi nhược điểm này, con giáp tuổi Thân ngày một vươn xa trong công việc.

Con giáp tuổi này tình cờ có sao may mắn chiếu mệnh, vận khí của họ tăng cao. Con giáp này nhận được nhiều cơ may phát tài. Họ đạt được thành tích xuất sắc trong sự nghiệp nên sẽ được cấp trên trọng dụng.

Trong khi đó, những người làm kinh doanh thì tiếp cận được nhiều khách hàng, doanh thu cũng tăng lên nhanh chóng. Cơ hội đến nhiều nhưng người tuổi Thân cần cẩn trọng, đề phòng kẻ gian lừa gạt, lật lọng.

Trúng số độc đắc vào giữa tháng 3, 3 con giáp được sao tốt chiếu mệnh, tài lộc dồi dào, làm đâu thắng đó, cuộc đời dư dả - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ tính tình cởi mở, dễ gần và rất hòa đồng. Họ là bậc thầy trong giao tiếp và có nhiều mối quan hệ hữu hảo trong cuộc sống. Con giáp này cũng rất kiên trì trong công việc. Họ thích hợp với những công việc đòi hỏi sự bền bỉ và tích cực.

Người tuổi Tỵ hành động chắc chắn, nói được làm được. Vì vậy, họ được đồng nghiệp tin tưởng, cấp trên tạo điều kiện. Con giáp tuổi Tỵ có tài vận hanh thông, tiền bạc ào ào chảy vào túi. Những người có ý định chuyển việc cũng đã tìm được công việc phù hợp hơn với bản thân.

Trong khi đó, con giáp tuổi Tỵ làm kinh doanh sẽ ký được hợp đồng lớn, mang lại lợi nhuận, bổng lộc cho bản thân mình. Thành công của con giáp này trong thời điểm hiện tại cũng tạo tiền đề cho tương lai may mắn, tốt đẹp. Con giáp tuổi Tỵ làm đâu thắng đó, thu nhập tăng nhiều, mang đến cho gia đình một cuộc sống đủ đầy, sung túc.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

 

Trúng số độc đắc vào cuối tháng 2 âm lịch, 3 con giáp có sự nghiệp phất lên, vận may thấm vào người, gia đạo hanh thông, mọi điều viên mãn

Trúng số độc đắc vào cuối tháng 2 âm lịch, 3 con giáp có sự nghiệp phất lên, vận may thấm vào người, gia đạo hanh thông, mọi điều viên mãn

Con giáp tuổi này có cơ hội phát triển sự nghiệp tốt trong thời gian này. Họ đi đến đâu cũng gặp điều lành, làm việc gì cũng gặp đều may.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi may mắn tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 1 giờ 38 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 8 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 48 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 53 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 48 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 13 giờ 24 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 13 giờ 35 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc