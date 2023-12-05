Vào giữa tháng 12/2023, người tuổi Ngọ tài năng được nhiều người biết đến.

Tình cảm: Tình yêu làm cho bạn nhớ nhung, chia sớt những công việc khó khăn.

Công việc: Người tuổi Ngọ trong công việc có nhiều công việc, làm nhiều quá đôi lúc cảm thấy muốn từ bỏ.

Tài lộc: Thắng lớn cuộc thi nhận giải thưởng giá trị cao.

Sức khoẻ: Sức khỏe đang bình ổn, ăn uống cẩn thận.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tháng này ngũ hành tương sinh giúp bạn có nhiều điều kiện thuận lợi hơn. Thế nhưng, dù thế nào thì bản mệnh không được chủ quan khi mà vận mệnh của bạn lên bổng, xuống trầm một cách khó lường.

Tử nhập mệnh khiến con giáp tuổi Dần trở nên thiếu đi sự quyết đoán cần thiết. Bạn thường xuyên rơi vào tình trạng đứng giữa ngã ba đường mà không biết nên quyết định thế nào cho đúng.

Cẩn thận hơn về khía cạnh tài chính, nếu bạn càng tham lam thì càng mất mát nhiều, vào thời điểm như thế này, tốt nhất hãy nằm im, tránh đưa ra những quyết định quan trọng có thể ảnh hưởng đáng kể tới cuộc đời bạn.

Vận trình tình cảm hanh thông, thận lợi, người độc thân có nhiều cơ hội mới, tuy nhiên, không nên tin tưởng ngay, hãy dành thời gian tìm hiểu. Những cặp đôi có nhiều thời gian hơn để chăm sóc cho mối quan hệ của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Vào giữa tháng 12/2023, tuổi Tỵ thể hiện sự hăng hái, nhưng đồng thời cũng thể hiện sự thiếu kiên nhẫn khi phải đối mặt với ý kiến của người khác. Thậm chí, đôi khi con giáp này sẵn sàng tranh cãi, tạo ra không khí căng thẳng tại nơi làm việc.

Nếu duy trì tư thế cứng đầu và bảo thủ như vậy, tuổi Tỵ sẽ khó mà nhận ra những sai lầm của mình để có thể thay đổi và phát triển. Việc này có thể khiến con giáp này dần trở nên xa cách với bạn bè và đồng nghiệp xung quanh.

Đối với việc đi thực hiện những kế hoạch trong ngày hôm nay, tuổi Tỵ nên xuất hành về phía Đông Nam để gặp Hỷ thần hoặc hướng Bắc để gặp Tài thần. Những hướng này được cho là mang lại may mắn, giúp công việc diễn ra thuận lợi hơn.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mùi

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.