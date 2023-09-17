Trúng số độc đắc vào cuối tháng 9, 3 con giáp có vượng khí tràn trề, tiền rót đầy túi, lộc lá xum xuê, tương lai xán lạn

Tâm linh - Tử vi 17/09/2023 09:26

Tử vi dự đoán vào cuối tháng 9, 3 con giáp có vượng khí tràn trề, tiền rót đầy túi, lộc lá xum xuê, tương lai xán lạn.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu có tính cách ổn định và đặc biệt lạc quan, tâm tính rất tốt. Trong cuộc sống và công việc, con giáp này không có quá nhiều tham vọng, cũng không có lòng tham quá mức, đòi hỏi cái gì cũng phải đạt điểm 10 hoàn hảo.

Vì vậy, họ có rất nhiều bạn bè cả trong lẫn ngoài nơi làm việc. Con giáp tuổi Sửu cũng có danh tiếng tốt, được nhiều người yêu thích. Với người tuổi Sửu, nếu họ muốn tự mình làm một việc gì đó, họ sẽ có nhiều con đường để lựa chọn và tất nhiên sẽ có nhiều quý nhân xung quanh đồng hành cùng họ.

Con giáp tuổi Sửu có nhiều tiến bộ trong sự nghiệp, cả công việc kinh doanh của gia đình cũng bội thu. Cuộc sống của họ tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp, công việc thành công, tình yêu ngọt ngào. Con giáp tuổi Sửu chắc chắn sẽ có một khởi đầu tốt hơn.

Trúng số độc đắc vào cuối tháng 9, 3 con giáp có vượng khí tràn trề, tiền rót đầy túi, lộc lá xum xuê, tương lai xán lạn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ tính cách trầm tĩnh, cẩn thận, rất đáng tin cậy. Trong cách cư xử và công việc, họ đều chu đáo, khiến mọi người rất yên tâm. Hơn nữa, con giáp này cũng có thể hoàn thành rất suôn sẻ các mục tiêu trong cuộc sống, sống rất tốt. Vận trình suôn sẻ giữa năm nay và năm sau của con giáp tuổi Tỵ chưa bao giờ dừng lại.

Những người này sẽ đạt được những thành công như ý, không để lại điều gì hối tiếc. Ngay cả trong tình yêu, họ cũng có cơ hội gặp được người yêu trong mộng và rơi vào lưới tình say đắm. Cuộc sống của con giáp tuổi Tỵ thực sự tốt đẹp, rực rỡ.

Cùng với sự đồng hành của người yêu, họ có thể đạt được mục tiêu tiếp theo một cách suôn sẻ, mọi sự viên mãn, vui sướng.

Trúng số độc đắc vào cuối tháng 9, 3 con giáp có vượng khí tràn trề, tiền rót đầy túi, lộc lá xum xuê, tương lai xán lạn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi hiền lành hơn, không có ác ý. Con giáp này luôn làm cho mọi việc trong cuộc sống trở nên hoàn hảo, không làm tổn hại đến lợi ích của bất kỳ ai.

Gia đình của họ rất viên mãn. Nhà nào có con giáp này có thể đi theo để hưởng phúc. Tình yêu của con giáp tuổi Hợi cũng sẽ đơm hoa kết trái. Họ đối xử với người yêu rất chân thành, say đắm, hôn nhân có thể sớm thành hiện thực.

Con giáp này cũng nhận được sự ưu ái và yêu mến của nhiều người trong thời gian này. Có sự đồng hành của người yêu, họ sẽ tự tin hơn trong việc gây dựng sự nghiệp, con đường phía trước sẽ rộng mở hơn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Trong vòng 3 tháng tiếp theo, 3 con giáp ngày càng giàu có, tiền đếm không xuể, bội thu lộc khủng, tương lai huy hoàng

Trong vòng 3 tháng tiếp theo, 3 con giáp ngày càng giàu có, tiền đếm không xuể, bội thu lộc khủng, tương lai huy hoàng

Tử vi dự đoán vào 3 tháng tiếp theo, 3 con giáp ngày càng giàu có, tiền đếm không xuể, bội thu lộc khủng, tương lai huy hoàng.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi tháng 9

TIN MỚI NHẤT

Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Video 4 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 19 phút trước
Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Tâm sự 34 phút trước
Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Video 1 giờ 4 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Tâm sự 1 giờ 34 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Đời sống 1 giờ 53 phút trước
2 người đàn ông lao vào ẩu đả trên máy bay vì tranh chấp chỗ ngồi, hành khách la hét

2 người đàn ông lao vào ẩu đả trên máy bay vì tranh chấp chỗ ngồi, hành khách la hét

Video 2 giờ 4 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'