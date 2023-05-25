Tự Hình khiến người tuổi Dậu gặp phải nhiều khúc mắc trong công việc cũng như trong cuộc sống. Bạn thường tự than thân trách phận mà không nhìn thẳng vào thực tế trước mắt, xem mình có cần thay đổi ở đâu không. Nếu cứ tiếp tục như hiện tại, bạn sẽ chẳng thể nào tiến bộ và nhanh chóng bị người khác vượt qua. Nếu không thể tự nhìn nhận vấn đề một cách khách quan, bạn nên trao đổi, chia sẻ với người đi trước giàu kinh nghiệm, chắc hẳn đối phương có thể chỉ cho bạn phương hướng đúng.

Bản mệnh dễ mắc các bệnh về cơ bắp hoặc gân cốt. Bạn nên chú ý giữ gìn sức khỏe và tăng cường vận động, không nên ngồi một chỗ quá lâu khiến cơ thể mỏi mệt. Người cao tuổi cần chú ý lao động vừa sức.

Con giáp này được cấp trên tin tưởng và giao cho nhiều nhiệm vụ trọng đại. Đây chính là cơ hội để bứt phá, vì vậy bản mệnh hãy trân trọng và cố gắng hết sức mình. Vận trình tài lộc ngày càng hanh thông hơn. Dù làm ở bất cứ lĩnh vực gì, tuổi Tuất cũng sẽ có một túi tiền rủng rỉnh. Có lẽ ai cũng quý trọng bản mệnh nên luôn tìm cách hợp tác với bản mệnh. Thậm chí quý nhân xuất hiện còn chỉ cho con giáp này con đường đúng đắn để làm giàu.

Trên phương diện tình cảm, tình duyên của người độc thân có nhiều điểm sáng. Con giáp này có thể nhận ra rằng xung quanh mình có rất nhiều người chân thành, vì thế, bản mệnh cũng dần mở lòng mình hơn. Hi vọng bản mệnh sẽ tìm được người thực sự phù hợp với mình. Với những người đã lập gia đình, dù mâu thuẫn, khúc mắc là chuyện khó tránh khỏi, song hai người đang ngày một hiểu cho nhau hơn. Cả hai biết đặt mình vào vị trí của đối phương để hành xử cho đúng và không vô tình làm tổn thương đối phương.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Kiếp Tài ngăn trở, người tuổi Hợi sẽ gặp phải một vài khó khăn trong công việc. Bạn nên chủ động chia sẻ với mọi người xung quanh, chớ nên một mình gánh vác tất cả, nếu không bạn sẽ cảm thấy rất mệt mỏi đấy. Với người làm lãnh đạo, bản mệnh cần học cách lắng nghe ý kiến của cấp dưới nhiều hơn, đừng tự cho rằng mình đúng và đưa ra những quy định áp đặt. Bạn đang gây nên những bất mãn ngấm ngầm trong tập thể đấy.



Kim sinh Thủy, người độc thân rất nghiêm túc trong việc tìm một người phù hợp với mình bởi bạn muốn xây dựng một quan hệ bền vững. Vì vậy mà dù có người chủ động tiếp cận, bạn cũng sẽ cẩn thận cân nhắc kĩ càng chớ không vội vàng đến với bất cứ ai.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm