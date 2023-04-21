Trúng số độc đắc vào cuối tháng 4, 3 con giáp được mùa tiền tài, bội thu lộc khủng, giàu có vững bền, bắt thang đến thành công, hồng phúc lan tỏa

Tâm linh - Tử vi 21/04/2023 17:10

Người tuổi này có nhiều chuyện vui, nhiều cơ hội mới trong công việc. Chỉ cần nắm bắt đúng cơ hội, con giáp này rộng đường thăng tiến, kiếm được nhiều tiền.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân mang tính cách hài hước, hòa đồng và khá vui vẻ. Họ mang tinh thần lạc quan, yêu đời và luôn tin tưởng vào ngày mai tươi sáng. Người tuổi này có vận quý nhân rất vượng. Họ thường được quý nhân giúp đỡ, tạo điều kiện để phát triển khả năng và thăng tiến trong sự nghiệp.

Người tuổi Thân có nhiều chuyện vui, nhiều cơ hội mới trong công việc. Chỉ cần nắm bắt đúng cơ hội, con giáp này rộng đường thăng tiến, kiếm được nhiều tiền. Người tuổi này nếu đang có ý định chuyển việc thì sẽ nhận được nhiều lời mời trong công việc.

Những người làm ăn kinh doanh thì công việc dần được khôi phục, khách hàng đến đông hơn. Người tuổi này cố gắng hết sức mình thì mọi nỗ lực sẽ được đền đáp xứng đáng, cầu tài đắc tài, cầu lộc, đắc lộc.

Trúng số độc đắc vào cuối tháng 4, 3 con giáp được mùa tiền tài, bội thu lộc khủng, giàu có vững bền, bắt thang đến thành công, hồng phúc lan tỏa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất được biết đến với tính tình ngay thẳng, chân thành. Tuy nhiên, nhược điểm của họ là quá vội vàng, hấp tấp và thiếu kiên trì. Đôi khi, trước mỗi vấn đề, người tuổi này tỏ ra bảo thủ, không chịu lắng nghe, tiếp thu những ý kiến góp ý từ những người khác.

Thời gian gần đây, tài lộc của người tuổi này không được tốt lắm. Họ cố gắng rất nhiều nhưng chưa được ghi nhận. Công việc của họ thậm chí còn gặp vài sự cố ngoài ý muốn. Tài vận của người tuổi Tuất có nhiều khởi sắc. Họ có nhiều cơ duyên được gặp gỡ quý nhân.

Quý nhân của họ có thể là bậc tiền bối trong công việc hoặc người lớn tuổi trong gia đình. Được quý nhân nâng đỡ, con giáp này thăng hoa trong sự nghiệp. Người làm công ăn lương có cơ hội thăng tiến.

Trong khi người làm trồng trọt, chăn nuôi cũng có vụ mua bội thu, sản phẩm bán được mùa, được giá. Người tuổi Tuất cố gắng không ngừng nghỉ trong sự nghiệp, thành quả họ nhận được sẽ rất đáng ngưỡng mộ.

Trúng số độc đắc vào cuối tháng 4, 3 con giáp được mùa tiền tài, bội thu lộc khủng, giàu có vững bền, bắt thang đến thành công, hồng phúc lan tỏa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn tài cao, chí lớn lại rất khôn ngoan. Trong mỗi vấn đề nào đó, họ thường có nhiều hướng giải quyết khác nhau và luôn tìm được hướng giải quyết phù hợp nhất. Chính vì vậy, người tuổi Thìn ít mắc sai lầm.

Người tuổi Thìn có bước ngoặt lớn trong sự nghiệp. Họ có cơ hội thăng tiến vượt bậc hoặc cơ hội để theo đuổi một lĩnh vực hoàn toàn mới. Người tuổi Thìn chớp lấy cơ hội, cố gắng hết mình thì tài vận dồi dào, tiền vào như nước. Tuy nhiên, người tuổi Thìn nên nhớ rằng cơ hội cũng đi liền với thách thức.

Nếu họ không cố gắng, nỗ lực hết mình thì khó có thể thành công. Cố gắng hết sức, toàn tâm toàn ý với công việc, con giáp này sẽ thu về nhiều thành quả.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

 

Trúng số độc đắc vào đúng 21h tối nay (21/4/2023), 3 con giáp vượng quý nhân, tiền tài chật két, hầu bao rủng rỉnh, làm ăn phát tài, vận may gõ cửa liên tục

Trúng số độc đắc vào đúng 21h tối nay (21/4/2023), 3 con giáp vượng quý nhân, tiền tài chật két, hầu bao rủng rỉnh, làm ăn phát tài, vận may gõ cửa liên tục

Những dự định của họ phần nhiều sẽ trở thành hiện thực. Con giáp tuổi này có cơ hội gặp được quý nhân, được tạo điều kiện phát triển trong công việc.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi may mắn tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Bạn trai đến họp lớp bằng xe máy cũ, cô gái xấu hổ đòi chia tay và sự thật 6 năm sau

Bạn trai đến họp lớp bằng xe máy cũ, cô gái xấu hổ đòi chia tay và sự thật 6 năm sau

Tâm sự 1 giờ 0 phút trước
Cô gái bỏ người yêu vì nghèo và đi xe máy cũ, 6 năm sau sự thật khiến cô bật khóc

Cô gái bỏ người yêu vì nghèo và đi xe máy cũ, 6 năm sau sự thật khiến cô bật khóc

Tâm sự 1 giờ 0 phút trước
Cầm gậy xuống bếp vì tưởng có trộm, nàng dâu trẻ bật khóc khi sự thật được hé lộ

Cầm gậy xuống bếp vì tưởng có trộm, nàng dâu trẻ bật khóc khi sự thật được hé lộ

Tâm sự 1 giờ 1 phút trước
Chê người yêu nghèo, đi xe máy cũ đến họp lớp, cô gái đòi chia tay rồi bật khóc 6 năm sau

Chê người yêu nghèo, đi xe máy cũ đến họp lớp, cô gái đòi chia tay rồi bật khóc 6 năm sau

Tâm sự 1 giờ 2 phút trước
Điện thoại đôi giúp tôi phát hiện điều bất thường, lời shipper khiến tôi không thể tin nổi

Điện thoại đôi giúp tôi phát hiện điều bất thường, lời shipper khiến tôi không thể tin nổi

Tâm sự 1 giờ 4 phút trước
Chỉ từ nhúm lông mèo trên áo chồng, người vợ phát hiện bí mật được giấu kín

Chỉ từ nhúm lông mèo trên áo chồng, người vợ phát hiện bí mật được giấu kín

Tâm sự 1 giờ 4 phút trước
Đến ngày đầy tháng cháu nội, bố mẹ chồng vẫn không dám tới và lý do khiến tôi sốc

Đến ngày đầy tháng cháu nội, bố mẹ chồng vẫn không dám tới và lý do khiến tôi sốc

Tâm sự 1 giờ 5 phút trước
Bố mẹ chồng không dám xuất hiện trong ngày đầy tháng cháu nội, tôi bàng hoàng trước sự thật

Bố mẹ chồng không dám xuất hiện trong ngày đầy tháng cháu nội, tôi bàng hoàng trước sự thật

Tâm sự 1 giờ 6 phút trước
Dâu trẻ vui mừng vì mẹ chồng cho 30 triệu mua điện thoại, nào ngờ trở về lại nhận cái tát đau điếng

Dâu trẻ vui mừng vì mẹ chồng cho 30 triệu mua điện thoại, nào ngờ trở về lại nhận cái tát đau điếng

Tâm sự 1 giờ 7 phút trước
Sau chuyến công tác, tôi tặng vợ đôi khuyên tai và nhận được lời thú nhận ngoài sức tưởng tượng

Sau chuyến công tác, tôi tặng vợ đôi khuyên tai và nhận được lời thú nhận ngoài sức tưởng tượng

Tâm sự 1 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát