Tử vi ngày mới dự đoán, vận trình công việc của tuổi Mão diễn ra tương đối hanh thông. Nhờ bản tính tốt bụng và nhiệt tình, người tuổi này luôn nhận được sự yêu thương và giúp đỡ từ cấp trên, đồng nghiệp khi gặp khó khăn trong công việc.

Vận trình tình cảm không đáng lo. Bạn vốn là một người chủ động khi lúc nào cũng dành thời gian quan tâm và chia sẻ nhiều điều với người bạn đời của mình. Nhờ sự chân thành đó, đối phương luôn luôn yêu thương bạn.

Tử vi của 12 con giáp cho thấy tuổi Thìn cho thấy niềm đam mê với công việc hiện tại khi luôn hăng say sáng tạo, tạo ra nhiều giá trị đáng nể. Dù có khá nhiều nhiệm vụ cùng lúc nhưng con giáp này vẫn hoàn toàn tập trung nên có thể giải quyết từng việc một cách nhanh chóng, hiệu quả. Tinh thần trách nhiệm của bản mệnh cũng được cấp trên đánh giá cao. Hôm nay tuổi Thìn sẽ thể hiện bản thân hết mình, không nề hà bất kì thách thức hay sự cạnh tranh từ bất cứ ai. Chính sự chủ động và quyết liệt sẽ mang lại cho bạn rất nhiều thành tích khả quan.

Tuy nhiên, ngũ hành xung khắc có thể khiến chuyện tình cảm của bạn chẳng được suôn sẻ như sự nghiệp. Khi bạn vừa định đặt lòng tin cho nửa kia thì người ấy lại gây ra một chuyện gì đó khiến niềm tin của bạn sụp đổ. Người độc thân vẫn chưa sẵn sàng mở lòng với một mối quan hệ mới.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Đường thăng quan tiến chức của tuổi Tỵ đón tin vui, tử vi nói rằng đây là thời điểm thích hợp để mệnh chủ bứt phá và thể hiện tài năng của mình, tương lai được dự báo sẽ rất rộng mở. Vận trình tài chính nhiều rủi ro vì đem tất cả vốn liếng đi đầu tư khi không có sự chắc chắn nào.

Tình cảm gia đình còn nhiều ghen tuông, điều này đang đẩy mối quan hệ hai người đi đến sự chán nản tuyệt vọng. Có số may mắn tài lộc.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm