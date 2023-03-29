Trúng số độc đắc vào cuối tháng 3, 3 con giáp làm ăn tấn tới, tiền đẻ ra tiền, lộc lá bừng nở, bắt thang đến thành công, chạm tay vào may mắn

Tâm linh - Tử vi 29/03/2023 20:35

Vận may của con giáp tuổi này tăng lên, tai qua nạn khỏi. Mọi dự định của họ đều trở thành hiện thực.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người sinh năm Thân bản chất nhanh nhẹn và thưởng phản ứng nhanh khi gặp bất cứ tình huống nào. Trong công việc cũng như cuộc sống, họ thông minh, sáng tạo và thường nghĩ ra những ý tưởng đột phá. Tuy nhiên, con giáp này đôi khi cũng hay cáu gắt và dễ nổi nóng. Là người giàu nghị lực vươn lên, người tuổi Thân được dự báo sẽ tiến xa trong sự nghiệp.

Con giáp tuổi Thân có tài lộc tăng vọt, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, mọi điều ước đều trở thành hiện thực. Người tuổi này làm trồng trọt, chăn nuôi thì mưa thuận gió hòa, nông sản bán được mùa, được giá.

Người tuổi Thân làm kinh doanh cũng gặp gỡ được nhiều khách hàng, ký được nhiều hợp đồng có giá trị. Trong khoảng thời gian tới, con giáp tuổi Thân cần cẩn trọng trước công việc liên quan đến giấy tờ. Làm việc chăm chỉ và cẩn trọng, họ sẽ đạt được những thành tựu như mong đợi.

Trúng số độc đắc vào cuối tháng 3, 3 con giáp làm ăn tấn tới, tiền đẻ ra tiền, lộc lá bừng nở, bắt thang đến thành công, chạm tay vào may mắn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý cũng thông minh, nhanh nhẹn không kém người tuổi Thân. Không những thế, họ còn có tham vọng, không chịu sống an phận thủ thường. Con giáp tuổi Tý thường quan niệm miễn là họ làm việc chăm chỉ, nỗ lực hết mình thì họ sẽ được đền đáp xứng đáng.

Người tuổi Tý có tài lộc dồi dào, vận trình ngày một tươi sáng. Những dự định của họ phần nhiều sẽ trở thành hiện thực. Con giáp tuổi này có cơ hội gặp được quý nhân, được tạo điều kiện phát triển trong công việc.

Người chưa có việc làm cũng sẽ sớm tìm được một công việc phù hợp với năng lực của bản thân. Người tuổi Tý được Thần Tài ban phát của cải nên kinh doanh cực vượng, doanh thu tăng lên từng ngày.

Trúng số độc đắc vào cuối tháng 3, 3 con giáp làm ăn tấn tới, tiền đẻ ra tiền, lộc lá bừng nở, bắt thang đến thành công, chạm tay vào may mắn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu luôn điềm đạm, cẩn trọng. Trong cuộc sống cũng như công việc, họ luôn chăm chỉ, tận tâm nên được nhiều người tin tưởng. Thời gian gần đây, người tuổi Sửu bị hung tinh chiếu mệnh nên ảnh hưởng nhiều đến tài vận. Họ cố gắng nhiều nhưng không được ghi nhận.

Vận may của con giáp tuổi Sửu tăng lên, tai qua nạn khỏi. Mọi dự định của họ đều trở thành hiện thực. Người làm kinh doanh thì mọi thương vụ đều suôn sẻ, chốt được đơn hàng lớn.

Người làm công ăn lương cũng có thêm nghề tay trái giúp kiếm thêm thu nhập. Người tuổi Sửu làm việc chăm chỉ, kiên trì ắt sẽ đạt được thành tựu như mong đợi, càng về cuối năm càng tụ khí, tụ tài.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

 

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Trong thời gian tới đây, con giáp này cần phải tập trung, nỗ lực toàn tâm, toàn ý cho công việc. Sự nghiệp của họ hết sức hanh thông, thuận lợi. Họ làm đâu gặt đấy, vạn sự đều như ý.

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