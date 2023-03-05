Trúng số độc đắc vào cuối tháng 2 âm lịch, 3 con giáp vượng tài, vượng lộc, tiền của tăng cường, lộc lá nở rộ

Tâm linh - Tử vi 05/03/2023 21:17

Nếu nắm bắt đúng cơ hội phù hợp với bản thân, con giáp này thăng tiến vượt bậc, thu nhập tăng nhiều.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi thực chất rất thực dụng và nhạy cảm, đặc biệt là trong công việc. Trước khi làm việc gì, con giáp này dành nhiều thời gian để nghiên cứu, lập kế hoạch. Họ thích chậm nhưng chắc chứ không làm mọi việc một cách vội vã và cảm tính.

Người tuổi Mùi nhận nhiều điềm lành, nhiều cơ may trong sự nghiệp. Nếu nắm bắt đúng cơ hội phù hợp với bản thân, con giáp này thăng tiến vượt bậc, thu nhập tăng nhiều. Bằng nỗ lực không ngừng nghỉ, con giáp này đạt được thành tựu, được cấp trên ghi nhận.

Trong thời gian tới, người tuổi này có nhiều trải nghiệm mới cũng như nhiều cơ hội đổi đời phía trước. Ngoài ra, người tuổi Mùi trong thời gian này cũng có tình yêu đơm hoa kết trái. Người tuổi này hãy dành nhiều thời gian và sự quan tâm hơn cho nửa kia để chuyện tình cảm mãi mặn nồng, hạnh phúc.

Trúng số độc đắc vào cuối tháng 2 âm lịch, 3 con giáp vượng tài, vượng lộc, tiền của tăng cường, lộc lá nở rộ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, gười tuổi Hợi mang tính cách vị tha, bao dung, đôi khi hơi yếu mềm. Họ rất độ lượng, gặp người khó khăn, con giáp này đều cố gắng giúp đỡ mà không toan tính thiệt hơn. Đó cũng là nguyên nhân khiến họ dễ gặp được quý nhân, hưởng nhiều phúc báo.

Những người tuổi Hợi sẽ gặp nhiều may mắn trong công việc cũng như cuộc sống. Những khoản đầu tư của họ trước đây đã sinh lời nhanh chóng. Con giáp này cũng nhận được thêm những công việc mới hoặc chí ít là nghề tay trái để kiếm thêm thu nhập. Trong thời gian tới, người tuổi Hợi có cơ hội tách ra làm kinh doanh riêng. Chớp lấy cơ hội tốt và nỗ lực hết mình, con giáp này làm đâu thắng đó, thu về tiền bạc dồi dào.

Ngoài ra, họ có thể sẽ nhận được một số dự án công việc. Tuy công việc bận rộn từ sáng đến tối nhưng họ cần quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe của bản thân, đề phòng một số bệnh cũ tái phái, các bệnh đường hô hấp hoặc đau mỏi lưng, vai, gáy.

Trúng số độc đắc vào cuối tháng 2 âm lịch, 3 con giáp vượng tài, vượng lộc, tiền của tăng cường, lộc lá nở rộ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn dễ gần và tốt bụng. Họ sẵn sàng giúp đỡ khi thấy người khác gặp khó khăn.  Con giáp này cũng rất quyết đoán. Họ có thể giải quyết tình huống trong thời gian ngắn một cách thấu đáo nhất. Con giáp này cũng rất vượng vận quý nhân. Khi gặp khó khăn, họ được người khác giúp đỡ.

Người cầm tinh con rồng có tài vận vượng phát. Nắm bắt được vận may lớn này, họ có thể hiện thực hóa được mong muốn của mình. Người tuổi này làm kinh doanh sẽ gặp thời gặp thế. Họ tìm được nguồn hàng tốt, tiếp cận được nhiều khách hàng nên hàng hóa về đến đâu hết đến đấy.

Người làm trồng trọt chăn nuôi thì vụ mùa bội thu, sản phẩm bán được giá. Con giáp này làm việc chăm chỉ, tỉ mỉ và kỹ càng nên được đánh giá cao, có nguồn thu dồi dào.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

 

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