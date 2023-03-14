Trúng số độc đắc vào cuối tháng 2 âm lịch, 3 con giáp ăn nên làm ra, hưởng cả phúc lẫn lộc, vận may bất ngờ, sung túc ấm no

Tâm linh - Tử vi 14/03/2023 11:12

Trong cuối tháng 2 âm lịch này, 3 con giáp có thể kiếm được nhiều của cải, tài khoản nhảy số ầm ầm!

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý đa phần đều thông minh, lanh lợi, chu đáo, tận tâm. Họ mang ý chí cầu tiến, không ngừng vươn lên, sẵn sàng học hỏi và tích cực tìm cơ hội cho riêng mình.

Bên cạnh công việc chính, họ thường tham gia một số hoạt động đầu tư, kinh doanh sau giờ làm việc. Trong lĩnh vực đầu tư dài hạn, con giáp này tích lũy được nhiều kinh nghiệm và thu được lợi nhuận lớn.

Người tuổi Tý có lộc đầu tư, kinh doanh. Một số người có thể kiếm được nhiều của cải, tài khoản nhảy số ầm ầm.

Những người làm công ăn lương có cơ hội tăng ca, kiếm thêm thu nhập. Được lộc Thần Tài, con giáp tuổi Tý làm việc gì cũng thành công rực rỡ, ấm no, không còn lo lắng.

Trúng số độc đắc vào cuối tháng 2 âm lịch, 3 con giáp ăn nên làm ra, hưởng cả phúc lẫn lộc, vận may bất ngờ, sung túc ấm no - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, hầu hết người tuổi Thân đều thông minh, đa tài, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Họ rất sáng tạo, thường đưa ra những gợi ý hay, được lãnh đạo coi trọng. Không những thế, con giáp này còn dám nghĩ dám làm, dám theo đuổi ước mơ và đam mê, không ngại khó, ngại khổ, cố gắng hết sức để hoàn thành mục tiêu.

Những tin vui lần lượt gõ cửa nhà người tuổi Thân. Họ được nhận cả phúc lẫn lộc. Con giáp này không chỉ đạt được những tiến bộ vượt bậc trong công việc mà còn tìm thấy vận may bất ngờ trong cuộc sống.

Nhiều cơ may trong công việc đến gần với con giáp tuổi Thân. Mọi việc có xu hướng trở nên thuận lợi hơn. Người làm kinh doanh có cơ hội chốt được nhiều đơn hàng. Người làm dịch vụ cũng tất bật trong thời điểm này với hy vọng sẽ ấm no, sung túc.

Trúng số độc đắc vào cuối tháng 2 âm lịch, 3 con giáp ăn nên làm ra, hưởng cả phúc lẫn lộc, vận may bất ngờ, sung túc ấm no - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất sống chân thành, ngay thẳng, có sao nói vậy. Họ đôi khi quá thật thà, thẳng thắng, không khéo léo nên làm mất lòng người khác. Người tuổi này đã phải trải qua rất nhiều khó khăn. Điều này thực sự làm ảnh hưởng đến tài vận của họ. Con giáp này có thể đã kiếm được nhiều tiền nhưng cũng có nhiều việc phải chi đến tiền nên cũng chẳng tích cóp được bao nhiêu.

Vận may của con giáp tuổi Tuất thay đổi rõ rệt. Được sao tốt chiếu mệnh, công việc của họ diễn ra suôn sẻ. Họ được lộc Trời cho, gặp may mắn bất ngờ trong các thương vụ. Sự nghiệp của họ có nhiều khởi sắc.

Đối với những người làm ăn kinh doanh, thời gian tới sẽ tìm được cơ hội đầu tư sinh lời lớn, cuối năm nay có thể tậu nhà, đổi xe, tràn ngập niềm vui.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

 

Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi may mắn tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 31 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 26 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 6 giờ 3 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 6 giờ 14 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 16 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 6 giờ 24 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 6 giờ 28 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều