Trúng số độc đắc vào cuối năm 2022, 3 con giáp uống no lộc trời, hô tiền gọi vàng, giàu có vang danh, vận may mỉm cười, hồng phúc dồi dào, cuộc đời hưng thịnh

Tâm linh - Tử vi 15/12/2022 17:29

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào giàu có, may mắn, thành công vào cuối năm 2022 nhé!

Trúng số độc đắc vào cuối năm 2022, 3 con giáp uống no lộc trời, hô tiền gọi vàng, giàu có vang danh, vận may mỉm cười, hồng phúc dồi dào, cuộc đời hưng thịnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu nói ít làm nhiều, tính tình thâm trầm, ít bộc lộ cảm xúc. Người tuổi này dám nghĩ dám làm, nghiêm khắc với bản thân và có tham vọng. Họ có thể vượt qua nhiều khó khăn để vươn lên làm chủ cuộc sống của mình. Tuy nhiên, con giáp này thường phát huy được thế mạnh khi làm việc độc lập hơn là làm việc theo đội nhóm. Họ cần đề cao tinh thần hợp tác để làm việc hiệu quả hơn.

Người tuổi Dậu tương đối may mắn trong sự nghiệp. Họ được cấp trên trao cho nhiều cơ hội để thể hiện bản thân. Cuối năm 2022, những con giáp tuổi Dậu được phúc khí vây quanh, làm việc hiệu quả hơn. Sự chăm chỉ và mồ hôi công sức sẽ giúp họ gặt hái được thành quả.

Con giáp tuổi này đạt nhiều thành tích vượt bậc, được cất nhắc làm việc ở vị trí cao hơn. Trong khi đó, người tuổi Dậu làm kinh doanh cũng buôn may bán đắt, chốt được nhiều đơn hàng có giá trị.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, những người sinh năm Thân có khả năng làm việc độc lập, hành động đặc biệt quyết đoán và tự tin. Họ không thích dựa dẫm vào người khác và luôn cố gắng tự mình hoàn thành tất cả mọi việc.

Họ thường đạt được thành tựu sau quá trình dài nỗ lực và đấu tranh bền bỉ. Con giáp tuổi Thân cũng sở hữu chỉ số trí tuệ cảm xúc cao. Họ rất chân thành, nhiệt tình với bạn bè. Hơn nữa, người tuổi này thật thà, chính trực, đáng tin cậy nên thường có quý nhân vây quanh.

Cuối năm 2022, tài vận của con giáp tuổi Thân tăng lên từng ngày. Họ được quý nhân giúp đỡ nên có thêm cơ hội phát triển sự nghiệp của bản thân. Người làm công ăn lương sẽ có công việc mới trong khi những người làm kinh doanh buôn bán một vốn bốn lời. Có nhiều người tìm đến muốn hợp tác làm ăn với người tuổi Thân. Vì vậy, họ cần cân nhắc kỹ càng trước khi quyết định.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần mạnh mẽ và quyết đoán hơn người. Trong những tình huống khó khăn, họ luôn tìm ra những cách khác nhau để giải quyết vấn đề.

Cuối năm 2022, vận may của con giáp này tăng dần. Họ có tin vui khởi nghiệp, gặp nhiều khó khăn cũng có thể vượt qua. Chỉ cần con giáp này quyết tâm vượt qua thử thách thì họ sẽ gặt hái được nhiều thành quả. Họ có thể tách ra làm kinh doanh riêng.

Những khoản đầu tư trước đây của người tuổi Dần cũng mang lại lợi nhuận không nhỏ. Con giáp này làm việc chăm chỉ, hết mình thì công việc sẽ suôn sẻ, sinh lời lớn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi may mắn tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 12 phút trước
'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Sao quốc tế 22 phút trước
Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Tâm sự gia đình 37 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Sao quốc tế 1 giờ 0 phút trước
Bắt sống con trăn dài 3 mét nằm chắn ngang bậc thềm nhà dân khiến gia đình hoảng sợ

Bắt sống con trăn dài 3 mét nằm chắn ngang bậc thềm nhà dân khiến gia đình hoảng sợ

Video 1 giờ 7 phút trước
Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Sao quốc tế 1 giờ 27 phút trước
Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Hậu trường 1 giờ 36 phút trước
Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Tâm sự 1 giờ 37 phút trước
Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Sao quốc tế 1 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc