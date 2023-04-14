Trúng số độc đắc vào đầu tháng 3 âm lịch, 3 con giáp vươn tới đỉnh cao, may mắn tụ hội, thành công chiếu mệnh, giàu có vững bền

Tâm linh - Tử vi 14/04/2023 17:11

Trước khi làm việc gì, họ thường tính toán kỹ lưỡng từng đường đi nước bước. Con giáp này trung thực, đáng tin cậy, nói được, làm được.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ tính tình dễ gần, dễ mến và hòa đồng. Họ là người biết đối nhân xử thế nên được nhiều người yêu mến, quý trọng. Con giáp tuổi Tỵ cũng là người sống thực tế nhất trong 12 con giáp. Trước khi làm việc gì, họ thường tính toán kỹ lưỡng từng đường đi nước bước. Con giáp này trung thực, đáng tin cậy, nói được, làm được.

Người tuổi Tỵ có vận trình hanh thông, tài lộc vượng phát, thu nhập dồi dào. Người tuổi này nếu làm công ăn lương sẽ được cấp trên trọng dụng, giao cho nhiệm vụ mới. Có thể trong thời gian này, họ sẽ phải đi công tác xa nên hãy chuẩn bị tinh thần và sức khỏe.

Người làm kinh doanh cũng chốt được nhiều thương vụ. Những khoản đầu tư của con giáp này trước đây sẽ sớm sinh lời. Họ có cơ hội thăng quan tiến chức, sự nghiệp ổn định và ngày một phất lên.

Trúng số độc đắc vào đầu tháng 3 âm lịch, 3 con giáp vươn tới đỉnh cao, may mắn tụ hội, thành công chiếu mệnh, giàu có vững bền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn ăn nói dễ nghe, lịch sự, nền nã nên được nhiều người yêu quý. Con giáp này tự tin vào bản thân, không ngừng cố gắng và có tinh thần cầu tiến. Bản thân họ luôn tìm kiếm các cơ hội dành cho bản thân mình.

Nhiều cơ may trong công việc đến với người tuổi Thìn. Có thể, họ sẽ nhận được một công việc bán thời gian, việc làm thêm mới...Người làm kinh doanh có thể tìm được nguồn hàng tốt, gặp được đối tác tin cậy.

Những người thuộc con giáp này làm trồng trọt, chăn nuôi thì nông sản bán được giá, có vụ mùa bội thu. Con giáp tuổi Thìn làm việc chăm chỉ nên cũng nhận được thành quả xứng đáng. Người làm công ăn lương có thể được thăng chức, tăng lương, không cần lo lắng về vấn đề tiền bạc.

Trúng số độc đắc vào đầu tháng 3 âm lịch, 3 con giáp vươn tới đỉnh cao, may mắn tụ hội, thành công chiếu mệnh, giàu có vững bền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ được biết đến với vẻ ngoài bí ẩn. Họ sống khá tự do, phóng khoáng, hào phóng. Con giáp này thích hợp với những công việc đòi hỏi sự sáng tạo như kinh doanh, làm nghệ thuật.

Trong công việc, họ làm việc hăng say, đầy tham vọng và luôn nỗ lực vươn lên. Đó cũng là lý do khiến họ thường thành công từ khi độ tuổi còn rất trẻ.

Các cơ hội trong công việc sẽ dần đến với người tuổi Ngọ. Qua các mối quan hệ, họ tìm được công việc mới với môi trường phù hợp và chế độ đãi ngộ tốt hơn. Con giáp này làm công ăn lương cũng có thể đạt được thành tích tốt, được cập trên trọng thưởng.

Người làm kinh doanh thì tài lộc vượng phát, hàng hóa bán chạy, hợp đồng ký liền tay. Người tuổi Ngọ làm việc có tài, có tâm nên kiếm tiền về đầy túi.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

 

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày cuối tuần (15-16/4/2023), 3 con giáp xoay chuyển vận mệnh, làm ăn phát đạt, đầu tư 1 lời 10, tiền vàng chật két, cuộc đời nở rộ

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày cuối tuần (15-16/4/2023), 3 con giáp xoay chuyển vận mệnh, làm ăn phát đạt, đầu tư 1 lời 10, tiền vàng chật két, cuộc đời nở rộ

Được cấp trên ưu ái, trọng dụng, lại cộng thêm tinh thần trách nhiệm trong công việc, con giáp này từng bước chinh phục những nấc thang mới trong sự nghiệp.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi may mắn tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 33 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Tâm sự 1 giờ 33 phút trước
Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 33 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Tâm sự 3 giờ 33 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Tâm sự gia đình 4 giờ 33 phút trước
Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Tâm sự 4 giờ 33 phút trước
Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Tâm sự 4 giờ 34 phút trước
Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tâm sự 4 giờ 34 phút trước
Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Tâm sự 4 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này

Hơn chục cuộc gọi của vợ lúc chồng đang ở nhà nghỉ, đến sáng hôm sau anh mới biết chuyện động trời

Hơn chục cuộc gọi của vợ lúc chồng đang ở nhà nghỉ, đến sáng hôm sau anh mới biết chuyện động trời

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc