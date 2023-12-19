Vào 3 ngày liên tiếp tới (20, 21 và 22/12), công việc của tuổi Dần thuận lợi. Người làm công chức được nghỉ ngơi khá nhiều, không vướng bận. Tuy nhiên người làm tự do thì khá bận rộn nhưng được đền đáp xứng đáng, có lộc làm ăn cứ thế mà cố gắng.

Vận trình tình cảm của tuổi Dần tiến triển. Buổi tối là khoảng thời gian tuyệt vời bản mệnh có thể dành thời gian nghỉ ngơi, vui vẻ bên tổ ấm nhỏ của mình. Người đang yêu sẽ có một ngày bình yên, ngọt ngào.

Vận tài lộc cũng khởi sắc, có lộc ăn uống, mua bán. Con giáp này được cho quà hoặc được mời đi ăn thì hãy đón nhận, đừng ngại. Người làm kinh doanh được khách yêu mến ủng hộ khá nhiều, buôn may bán đắt, mua được hàng giá tốt.

Giờ tốt trong ngày: 15h - 17h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Hợi

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Không chỉ là một trong những con giáp nhạy cảm, biết cách quan tâm và chăm sóc người khác, tuổi Mùi còn coi trọng gia đình và luôn khao khát một cuộc sống ổn định, hạnh phúc.

Vào 3 ngày liên tiếp tới (20, 21 và 22/12) chính là khoảng thời gian quan trọng đối với những người tuổi Mùi. Họ sẽ có những thay đổi tích cực trong cuộc sống cá nhân, có thể là tin tốt về một thành viên trong gia đình, một quyết định quan trọng hoặc một dự án xây nhà mới. Về mặt sự nghiệp, người tuổi Mùi có nhiều cơ hội việc làm hơn và khả năng thăng chức tăng lương của họ dễ như trở bàn tay. Đặc biệt, tài chính của con giáp này cũng tăng phi mã nhờ đầu tư bất động sản hoặc thừa kế tài sản gia đình.

Những người sinh ra dưới bản mệnh tuổi Mùi cần duy trì sự cân bằng và ổn định về mặt cảm xúc. Họ cũng nên duy trì giao tiếp tốt với gia đình, các mối quan hệ thân thiết và học cách nắm bắt các cơ hội nghề nghiệp, tài chính. Chỉ như vậy họ mới tạo dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho bản thân và gia đình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Vào 3 ngày liên tiếp tới (20, 21 và 22/12), người tuổi Thìn mạnh dạng chia sẻ những vấn đề không hợp lí.

Công việc: Người tuổi Thìn có nhiều niềm vui với công việc, luôn mạnh dạng chia sẻ những vấn đề còn bất cập.

Tình cảm: Đôi khi bạn cảm thấy cô đơn trong chính mối quan hệ bản thân gắn bó.

Tài lộc: Về mặt tài chính, bạn đang lo lắng cho nguồn thu nhập mất cân bằng.

Sức khoẻ: Thả lỏng cơ thể, thoải mái vận động.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.