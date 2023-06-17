Trúng số độc đắc vào 3 ngày liên tiếp 18, 19, 20/6, 3 con giáp ôm trọn may mắn, tài khoản ‘ting ting’ liên tục, quý nhân dẫn đường, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 17/06/2023 15:53

Con giáp tuổi này có nhiều cơ hội chứng tỏ bản thân. Họ được cát tinh chiếu mệnh nên vượng đường thăng tiến.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất đa phần đều sống thật thà, ngay thẳng. Họ không vì tiền tài, vật chất hoặc những lợi ích trước mặt mà đánh mất đi giá trị, phẩm chất của bản thân. Người tuổi này có trách nhiệm với công việc.

Với bất cứ công việc gì, con giáp này đều đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân. Vì vậy, họ luôn có những màn thể hiện ấn tượng, được cấp trên ghi nhận. Người tuổi này hướng ngoại, hoạt bát nhưng cũng không kém phần kiên trì và ngoan cường.

Con giáp tuổi Tuất có nhiều cơ hội chứng tỏ bản thân. Họ được cát tinh chiếu mệnh nên vượng đường thăng tiến. Con giáp này có thể được nhận thêm công việc, dự án mới hoặc thuyên chuyển công việc.

Những người đầu tư làm ăn cũng gặp may mắn, chọn đúng dự án có tiềm năng để giải ngân. Một số người làm kinh doanh sẽ trúng quả đậm, thu về khoản lợi nhuận. Biết nắm bắt cơ hội và làm việc chăm chỉ, con giáp này được tăng lương, tăng thưởng, tinh thần phấn chấn vô cùng.

Trúng số độc đắc vào 3 ngày liên tiếp 18, 19, 20/6, 3 con giáp ôm trọn may mắn, tài khoản ‘ting ting’ liên tục, quý nhân dẫn đường, sự nghiệp thăng hoa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu tính tình chăm chỉ, cần mẫn. Dù con giáp này có thể không thông minh, tài năng như những người khác. Tuy vậy, họ sẵn sàng học hỏi để ngày một tiến bộ. Trong chuyện tình cảm, con giáp này rất chung thủy, sống có trách nhiệm với gia đình. Người tuổi này ngay thẳng, thật thà, thường nhận được sự tin cậy của người khác.

Thời gian gần đây, người tuổi Sửu chịu sức ép lớn từ nhiều phía, vận khí cũng thăng trầm nhiều. Con giáp này bắt đầu nhận tin vui, tâm trạng tích cực hơn trước. Con giáp này có thể sẽ nhận được cơ hội công việc, hợp tác làm ăn mới.

Họ cũng ký được hợp đồng quan trọng, thu về khoản lợi không hề nhỏ. Con giáp tuổi này luôn có khát vọng thay đổi, khẳng định bản thân. Vì vậy, nhờ nỗ lực hết mình, họ có thể vượt mọi chông gai và đạt được những bước tiến nhất định.

Trúng số độc đắc vào 3 ngày liên tiếp 18, 19, 20/6, 3 con giáp ôm trọn may mắn, tài khoản ‘ting ting’ liên tục, quý nhân dẫn đường, sự nghiệp thăng hoa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão thường có tính cách khá thực tế, thậm chí đôi lúc là thực dụng. Họ sống lý trí, biết kiềm chế cảm xúc để giải quyết công việc chung. Con giáp tuổi này chăm chỉ, tốt bụng, có thể chịu đựng áp lực và có khả năng thích nghi với hoàn cảnh.

Người tuổi Mão có tài lộc tràn vào cửa, ra ngoài gặp quý nhân, mọi việc hanh thông, thuận lợi. Trong tuần này, hầu như nguồn thu nhập chính của họ không biến động. Họ có thêm nguồn thu từ việc kinh doanh hoặc các khoản hoa hồng môi giới.

Nhờ nỗ lực, cố gắng hết mình họ gặt hái được thành công. Con giáp tuổi Mão biết sắp xếp thời gian và công sức hợp lý thì sẽ đạt được bước tiến khả quan trong sự nghiệp.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

 

 

Trúng số độc đắc vào cuối tháng 6, 3 con giáp rũ bùn đứng dậy, đón ánh nắng tiền tài, năng lượng giàu có vây quanh, rộng đường thăng tiến

Trúng số độc đắc vào cuối tháng 6, 3 con giáp rũ bùn đứng dậy, đón ánh nắng tiền tài, năng lượng giàu có vây quanh, rộng đường thăng tiến

Con giáp tuổi này sẽ ‘lên dốc’, sự nghiệp tiến triển tốt đẹp, thu nhập tăng lên khiến họ không còn áp lực về tiền bạc.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn  tử vi 12 con giáp tử vi tháng 6

TIN MỚI NHẤT

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 43 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Tâm sự gia đình 1 giờ 43 phút trước
Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Tâm sự 2 giờ 38 phút trước
Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 43 phút trước
Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Tâm sự 3 giờ 13 phút trước
Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Tâm sự 3 giờ 38 phút trước
Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Tâm sự gia đình 3 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'