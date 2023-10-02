Trúng số độc đắc vào 2 ngày giữa tuần (4-5/10), 3 con giáp có vận số đỏ rực, giàu có bùng nổ, lộc lá xum xuê, một bước đổi đời

Tâm linh - Tử vi 02/10/2023 10:02

Tử vi dự đoán vào 2 ngày giữa tuần (4-5/10), 3 con giáp có vận số đỏ rực, giàu có bùng nổ, lộc lá xum xuê, một bước đổi đời.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý bản chất tốt bụng, linh hoạt và nhanh trí. Họ sống khá hòa đồng, không câu nệ tiểu tiết. Họ được nhiều người yêu mến, khen ngợi. Người tuổi này sống thực tế, không mơ mộng viển vông. Con giáp tuổi Tý lạc quan yêu đời, có thể truyền cảm hứng những người bên cạnh.

Người tuổi Tý được liệt vào danh sách những con giáp sẽ gặp may mắn trong sự nghiệp. Con giáp tuổi Tý đang gặp khó khăn sẽ có thể lật ngược tình thế, thăng tiến trong sự nghiệp.

Họ có cơ hội ra ngoài học tập, mở mang tầm mắt. Nhiều cơ hội kiếm tiền tìm đến với con giáp này. Đó có thể là một công việc, dự án mới hoặc một nghề tay trái phù hợp với họ. Việc nắm bắt đúng cơ hội giúp con giáp tuổi Tý đạt được thành công, trở nên giàu có.

Trúng số độc đắc vào 2 ngày giữa tuần (4-5/10), 3 con giáp có vận số đỏ rực, giàu có bùng nổ, lộc lá xum xuê, một bước đổi đời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ lạc quan và đam mê. Họ dám nghĩ dám làm, không ngại khó khăn, gian khổ. Họ sống tích cực, không ngừng tìm kiếm cơ hội cho bản thân. Ở con giáp tuổi Ngọ luôn toát ra sự tự tin. Họ nhiệt tình tốt bụng, hay giúp đỡ người khác nên có nhiều bạn bè.

Vận khí của người tuổi Ngọ tăng lên. Con giáp này được Thần Tài gọi tên, làm ăn phát đạt, sự nghiệp phát triển thuận lợi.

Ngoài công việc chính, người có tài có thể làm thêm một số hoạt động bên lề đầu tư, dự báo sẽ thu được kết quả thuận lợi.

Trúng số độc đắc vào 2 ngày giữa tuần (4-5/10), 3 con giáp có vận số đỏ rực, giàu có bùng nổ, lộc lá xum xuê, một bước đổi đời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, mặc dù nhìn bề ngoài tuổi Dậu có vẻ bất cẩn nhưng thực ra con giáp này rất dám nghĩ dám làm. Trong sự nghiệp, họ không hài lòng với những gì mình đã có mà luôn phấn đấu để có được vị trí cao hơn.

Họ luôn có thể nhìn rõ tình hình và đưa ra kế hoạch phù hợp. Con giáp mày biết cân bằng giữa sự nghiệp và cuộc sống. Người tuổi Dậu có công danh sự nghiệp đều hanh thông. Trong tuần này, họ tỏ ra nghiêm túc, cẩn trọng trong công việc, sếp và khách hàng.

Đó cũng là nguyên nhân giúp họ đạt được thành tích tốt. Không những thế, con giáp tuổi Dậu cũng thuyết phục được những người không đồng ý với họ. Trong khi đó, người làm kinh doanh tuần này cũng sẽ chốt được nhiều đơn hàng, đạt được mức thu nhập như mong đợi.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

 

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