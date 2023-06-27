Trúng số độc đắc vào 2 ngày giữa tuần (28-29/6), 3 con giáp được Thần Tài chống lưng, hô vàng gọi tiền, giàu có hết phần thiên hạ, cuộc đời êm ấm

Tâm linh - Tử vi 27/06/2023 10:33

Tài lộc của họ vượng hơn trước rất nhiều. Họ có nhiều cơ may trong công việc, sự nghiệp, cơ hội kiếm tiền cũng rộng mở hơn.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý bộc trực, thành thật. Trong cuộc sống, họ giỏi lập luận và thường tính toán kỹ lưỡng trước khi làm bất cứ việc gì. Họ làm việc chăm chỉ, nỗ lực, biết tiết kiệm tiền chứ không tiêu pha phung phí.

Tài lộc của họ vượng hơn trước rất nhiều. Họ có nhiều cơ may trong công việc, sự nghiệp, cơ hội kiếm tiền cũng rộng mở hơn. Người làm kinh doanh thì các thương vụ được chốt lời nhanh chóng, suôn sẻ.

Trong khi đó những người làm công ăn lương cũng sẽ thu lời từ những khoản đầu tư bên ngoài. Người tuổi Tý cần nắm bắt cơ hội công việc để thay đổi cuộc sống, hoàn cảnh của bản thân.

Trúng số độc đắc vào 2 ngày giữa tuần (28-29/6), 3 con giáp được Thần Tài chống lưng, hô vàng gọi tiền, giàu có hết phần thiên hạ, cuộc đời êm ấm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi tính tình dễ tính, dễ gần, bao dung và rộng lượng. Con giáp này sẵn sàng giúp đỡ khi thấy người khác gặp khó khăn. Họ sống tự do, phóng khoáng nên được nhiều người khác tôn trọng, yêu mến. Khi còn đi học, con giáp này thường là học sinh có thành tích dẫn đầu. Trong công việc, họ cũng là một trong những nhân viên ưu tú nhất.

Con đường tài lộc rộng mở hơn với con giáp tuổi Hợi. Vận thế của họ tốt hơn trước, họ làm đâu thắng đó. Những khoản đầu tư trước đây của người tuổi này đã dần sinh lời.

Trong khi đó, những người làm trồng trọt chăn nuôi cũng có mùa vụ bội thu, nông sản bán được mùa. Lúc này, con giáp tuổi Hợi sẽ nhận được một số lời mời hợp tác làm ăn, dạy nghề. Hãy chớp lấy cơ hội để kiếm tiền về đầy túi.

Trúng số độc đắc vào 2 ngày giữa tuần (28-29/6), 3 con giáp được Thần Tài chống lưng, hô vàng gọi tiền, giàu có hết phần thiên hạ, cuộc đời êm ấm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người sinh năm Tỵ thường là người tốt bụng, khôn khéo. Họ giỏi giao tiếp, biết điều hòa các mối quan hệ xã hội nên được nhiều người yêu mến. Con giáp này rất bền gan, vững chí và kiên cường. Ngay cả khi gặp khó khăn, họ vẫn giữ được tinh thần lạc quan, tin tưởng vào ngày mai tươi sáng.

Con giáp tuổi Tỵ gặp nhiều cơ may trong công việc cũng như cuộc sống. Nếu làm công ăn lương thì họ sẽ có cơ hội thể hiện năng lực của bản thân. Dự án thành công giúp họ được cấp trên trên ghi nhận, trọng dụng. Họ cũng nhận được một khoản lương, thưởng xứng đáng.

Trong khi đó, những người làm kinh doanh thì có cơ may gặp gỡ khách hàng, chốt đơn hàng nhanh chóng. Con giáp tuổi Tỵ có vận đào hoa vượng. Hãy nắm bắt cơ hội để gặp gỡ, làm quen với người bạn khác giới phù hợp với mình.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

 

Trong vòng 3 ngày liên tiếp 27, 28, 29/6, vũ trụ phát tín hiệu, 3 con giáp đón năng lượng giàu có, tiền của bạt ngàn, vận khí tươi tốt

Trong vòng 3 ngày liên tiếp 27, 28, 29/6, vũ trụ phát tín hiệu, 3 con giáp đón năng lượng giàu có, tiền của bạt ngàn, vận khí tươi tốt

Con giáp tuổi này sẽ đón đầu vận may, gia đạo hanh thông, sự nghiệp phất lên như diều. Họ nên chủ động hơn trong công việc. Đừng chờ cơ hội đến với mình mà hãy chủ động tìm kiếm những công việc, dự án phù hợp với bản thân.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi tháng 6

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Tâm sự gia đình 7 phút trước
Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Tâm linh - Tử vi 8 phút trước
Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Tâm sự Eva 37 phút trước
Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Tâm sự 1 giờ 3 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Tâm sự Eva 1 giờ 7 phút trước
Ra tòa ly hôn, tôi đeo trang sức 2 tỷ và phản ứng của chồng cũ khiến tôi bất ngờ

Ra tòa ly hôn, tôi đeo trang sức 2 tỷ và phản ứng của chồng cũ khiến tôi bất ngờ

Tâm sự 1 giờ 12 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến ghé thăm bất ngờ lúc nửa đêm của người cô hàng xóm

Sự thật đằng sau chuyến ghé thăm bất ngờ lúc nửa đêm của người cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 1 giờ 37 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy