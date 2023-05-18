Tuần này, người tuổi Dậu kiểm soát vấn đề rất tốt. Bạn trở thành "cầu nối" trong tập thể, chủ động tương tác và kết nối mọi người lại với nhau. Hãy ra khỏi vùng an toàn, bạn sẽ tìm hiểu được nhiều điều kỳ thú.

Thời điểm này còn khá thuận lợi cho mọi dự định của bản mệnh. Nhờ Tử Vi cát tinh mà những ý tưởng tưởng như rất đơn giản cũng có thể giúp bạn hái ra tiền. Tài lộc có nhiều cơ hội để tăng tiến, hãy biết tận dụng tốt vận may đang có nhé.

Ngoài ra, con giáp may mắn tuần này sẽ còn được trải qua những cảm giác vui vẻ, hạnh phúc như ý về khía cạnh tình cảm. Bạn gặp được người có chung nhiều quan điểm với mình, dù chỉ mới quen biết nhưng hai người đã cảm thấy đối phương cực kì thân thuộc.

Tuổi Thân

Vì vận rủi của những con giáp khỉ trước đây, dù có năng lực xuất chúng nhưng không gặp thời, không được quý nhân giúp đỡ, phù hộ độ trì nên người tuổi khỉ vẫn lầm lũi. Tuy nhiên, cuộc sống nghèo khó này lại là trải nghiệm tốt đối với người tuổi Thân, vào 2 ngày cuối tuần này (20-21/5), Thần Tài sẽ là đấng duy nhất mang lại may mắn, thịnh vượng cho người tuổi Thân. hông chỉ sự nghiệp thuận buồm xuôi gió mà tài lộc dồi dào, của cải dồi dào, tiền nhiều, của cải rủng rỉnh, gia đình ngày càng đầm ấm.

Tuổi Ngọ

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Tuổi Ngọ là người thông minh hết lòng vì công việc. Con giáp này luôn đặt ra những mục tiêu rõ ràng trong cuộc sống và phải bằng mọi giá đạt được nó. Người có năng lực như tuổi Ngọ sẽ chẳng sợ thua thiệt. Trong công việc chỉ cần tập trung cao độ là họ có thể làm bằng 5 bằng 10 người khác. Sẵn có tư chất trong người, con giáp này sớm khẳng định được vị trí trong công ty và được lòng cấp trên.

Vào 2 ngày cuối tuần này (20-21/5) đây là cơ hội trở mình của tuổi Ngọ. Bạn sẽ có được vị trí tốt và có khả năng được thăng quan tiến chức cao hơn nữa, tiền lương đổ về ầm ầm. Con số này là một con số khủng vì hoàn toàn xứng đáng với nỗ lực cũng như năng lực của bạn. Những ngày vất vả đã qua, đây là lúc tận hưởng thành quả.

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