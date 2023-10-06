Trúng số độc đắc vào 2 ngày cuối tuần (7-8/10), 3 con giáp có tiền tiêu rủng rỉnh, thuận đường làm ăn, giàu có vững bền, chạm tay vào thành công

Tâm linh - Tử vi 06/10/2023 10:12

Tử vi dự đoán vào 2 ngày cuối tuần (7-8/10), 3 con giáp có tiền tiêu rủng rỉnh, thuận đường làm ăn, giàu có vững bền, chạm tay vào thành công.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi thường mang tính cách hiền lành, đôn hậu. Họ rất rộng lượng, thường hay giúp đỡ người khác.

Con giáp sống tự do, tự do và phóng khoáng, do đó tuổi Hợi được mọi người xung quanh quý mến, tôn trọng. Nhờ vào kĩ năng và sự siêng năng, chịu khó, con giáp này sớm có được sự nghiệp vững vàng.

Điểm đáng quý là con giáp này luôn tràn đầy năng lượng, nhiệt huyết trong công việc. Người tuổi Hợi có nhân duyên vượng, gặp được người tốt, được quý nhân giúp đỡ. Con giáp này làm ăn xuôi thuận, có thêm cơ hội kiếm tiền. Nếu nắm bắt được các cơ hội, họ gánh vàng, gánh bạc về nhà, có cuộc sống đủ đầy, sung túc.

Trúng số độc đắc vào 2 ngày cuối tuần (7-8/10), 3 con giáp có tiền tiêu rủng rỉnh, thuận đường làm ăn, giàu có vững bền, chạm tay vào thành công - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý đa phần đều ngay thẳng, có sao nói vậy. Vì vậy, đôi khi lời nói của nó làm mất lòng người khác. Tuy vậy, con giáp này vừa tài hoa, vừa sáng tạo. Dù làm việc gì họ cũng sẽ gặt hái được thành công.

Dù ở đâu, họ cũng được mọi người săn đón. Trong cuộc sống, dù gặp chuyện gì, họ cũng không hoảng sợ, mất bình tĩnh mà luôn suy xét vấn đề cẩn thận.

Người tuổi Tý đón vận may làm ăn phát tài. Người làm trồng trọt có vụ mùa bội thu, thu nhập tăng lên. Con giáp này có nhân duyên vượng nên thường gặp được người tốt trong công việc.

Nhiều người muốn hợp tác làm ăn với họ. Họ có thêm công việc, thêm cơ hội làm tăng ca nên thu nhập cũng tăng cao hơn trước. Ngoài ra, con giáp tuổi Tý cũng được lộc kinh doanh, tiền về đầy túi, tâm trạng phấn khởi.

Trúng số độc đắc vào 2 ngày cuối tuần (7-8/10), 3 con giáp có tiền tiêu rủng rỉnh, thuận đường làm ăn, giàu có vững bền, chạm tay vào thành công - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn vui tính, giàu nhiệt huyết và đặc biệt hấp dẫn trước người khác phái. Con giáp này giỏi giao tiếp, có tài thuyết phục người khác. Họ sớm bộc lộ khả năng lãnh đạo, dẫn dắt tập thể. Vì vậy, đến trung tuổi, họ có thể trở thành người lãnh đạo các hội, nhóm trong công việc.

Con giáp tuổi Thìn sẽ thu hút tài lộc, gia tăng của cải, có nhiều chuyện vui, không làm ăn phát đạt thì cũng có quyền lực. Người tuổi này có nhân duyên tốt, ra cửa gặp quý nhân, cuộc đời hanh thông.

Họ từng bước tạo ra bước ngoặt trong công việc, sự nghiệp không ngừng lên cao. Người tuổi này công hiến trong công việc, được cấp trên ghi nhận. Thu nhập của họ trong tuần này được dự báo sẽ tăng cao hơn trước.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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