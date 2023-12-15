Tử vi hàng tháng 12 con giáp tháng này mọi chuyện sẽ diễn ra trôi chảy, ít trở ngại, vì vậy hãy mạnh dạn áp dụng các ý tưởng của mình, đừng để ngày tháng trôi đi một cách uổng phí. Thực Thần hỗ trợ cho các mối quan hệ trở nên hài hòa, vui vẻ hơn. Tình cảm đồng nghiệp, đối tác cũng đã tốt đẹp hơn, chúng mang lại cho bạn niềm vui mỗi ngày đến công sở.

Một tháng tốt lành cho việc cải thiện mối quan hệ. Người có gia đình cảm thấy khá hài lòng với cuộc sống, thái độ tích cực này rất dễ nhận biết và được bạn đời tán thưởng.

Tả Phù phò tá nên tháng mới mang tới nhiều may mắn và sự hỗ trợ hiệu quả khi bạn cần. Tài lộc tháng này nhờ thế mà cũng được tăng tiến, bạn có thể mua cho mình những món đồ yêu thích.

Thiên Cẩu có thể gây hại cho sức khỏe của con giáp tuổi Mùi ở thời điểm hiện tại. Vì thế, tháng này phải để ý hơn tới sức khỏe của mình, không được chủ quan.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất là người hiền lành, hòa đồng, biết cảm thông, chia sẻ với người khác. Người tuổi Tuất chính là con giáp cầu tài đắc tài không ngại giúp đỡ người khác nên thường gặp điều may mắn. Trong cuộc sống người tuổi Tuất càng nỗ lực sẽ càng giàu có.

Trúng số độc đắc vào 2 ngày cuối tuần (16/12 và 17/12), vận khí của con giáp tuổi Tuất ngày càng bùng nổ. Con giáp này nếu đang khó khăn, thiếu thốn cũng nhận được cơ hội thay đổi cuộc đời.

Tử vi cho biết những người tuổi Tuất trong thời gian này sẽ nhận được cơ hội công việc, kiếm thêm thu nhập. Người tuổi này làm chủ cũng tìm được nhân viên có năng lực. Trong khi đó, những người kinh doanh cũng buôn may bán đắt, lợi nhuận tăng đều. Những người tuổi Tuất được dự báo sẽ gặp nhiều may mắn trong thời gian tới.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trúng số độc đắc vào 2 ngày cuối tuần (16/12 và 17/12), trong công việc, tuổi Tỵ cứ mạnh dạn nói lên bức xúc, cứ đòi quyền lợi cho mình vì bản mệnh làm đúng. Người có chức có quyền thì làm ăn có uy tín, được nhân viên quý mến nhưng chớ kiêu ngạo kẻo mất lộc làm ăn.

Khi tuổi Tỵ biết khiêm tốn, chăm chỉ học hỏi những điều hay lẽ phải từ người khác thì sẽ ngày càng hoàn thiện bản thân hơn, kiếm được nhiều tiền hơn. Khi được người khác cho vay tiền cũng nên cảm ơn tử tế một câu và nhớ hẹn trả, đừng dây dưa tiền nong.

Vận tình cảm của bản mệnh được vun đắp khá nhiều. Vợ chồng biết cảm thông, yêu thương nhau nhiều hơn, không còn hằn học giận dỗi. Con giáp này cũng luôn chú ý giữ thái độ đúng mực, không chảnh chọe với bất kỳ ai nên ai cũng quý.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Thân

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.