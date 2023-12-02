Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp tới (3/12-4/12), 3 con giáp sau 'khổ tận cam lai', Bồ tát phù hộ, giàu sang an khang, tài lộc tăng vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 02/12/2023 11:35

3 con giáp sau 'khổ tận cam lai', Bồ tát phù hộ, giàu sang an khang, tài lộc tăng vùn vụt.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu không bao giờ chịu lùi bước hay khuất phục trước khó khăn. Với con giáp này, mọi thứ đều dễ dàng và hầu hết càng về già càng ổn định. Do đó, con giáp này sẽ đón tài lộc vượng phát, liên tiếp gặp may mắn. Bạn sẽ có quý nhân phù trợ trong việc làm ăn kinh doanh. Cũng vì sự tốt bụng của bản thân mà bạn sẽ gặp nhiều phước lành, gặt hái thành công hơn mong đợi.

Thời gian này, bạn hãy hướng đến gia đình, người thân yêu. Đây là cơ hội để bạn hâm nóng lại ngọn lửa yêu đương với người mà bạn gắn bó, hoặc đơn giản hơn là dành thời gian cho các hoạt động nghỉ ngơi, thư giãn một chút. Đây có thể là cơ hội để bạn tìm kiếm một đối tác phù hợp.

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp tới (3/12-4/12), 3 con giáp sau 'khổ tận cam lai', Bồ tát phù hộ, giàu sang an khang, tài lộc tăng vùn vụt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sẽ không thiếu vận may và trở nên khởi sắc bất ngờ. Tài lộc vượng phát, may mắn ngập tràn, phúc khí luôn đồng hành, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, không có kẻ tiểu nhân cản trở, đồng nghiệp giúp đỡ nhau trong công việc. Quý nhân tương trợ, bất ngờ liên miên, tiền bạc rủng rỉnh lại càng không ngờ.

Bên cạnh những niềm vui không ngừng trong cuộc sống, vạn sự tốt lành vây quanh, lại gặp vận đào hoa rất may mắn, con giáp may mắn này sẽ bất chấp về việc còn độc thân hay đã có bạn đời, tình yêu hạnh phúc sẽ viên mãn. Do đó, gặp thời cơ nghìn năm có một nên làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, đời sang trang mới là phúc phần xứng đáng nhận được sau chuỗi ngày khốn khó trước đây.

 

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp tới (3/12-4/12), 3 con giáp sau 'khổ tận cam lai', Bồ tát phù hộ, giàu sang an khang, tài lộc tăng vùn vụt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Nhờ có Thực Thần trợ vận nên tiền bạc khởi sắc hơn hẳn, người tuổi Hợi làm công ăn lương sẽ có một ngày nghỉ an nhàn, được lộc ăn uống, không phải lo lắng về áp lực công việc. Buôn bán kinh doanh có lợi, tiền bạc thu về không ít, đủ để mở rộng quy mô buôn bán.

Người tuổi Hợi có nhiều bạn bè xung quanh, nhiều quý nhân giúp đỡ khiến cuộc đời thuận buồm xuôi gió vào cuối tuần này. Đặc biệt, bạn được Thần Tài dẫn đường, có thể tỏa sáng ở nơi làm việc, dễ làm nên chuyện. Con giáp này sẽ sớm thăng tiến, có được vị trí nổi bật trong cơ quan, tài khoản ngân hàng tăng gấp đôi.

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp tới (3/12-4/12), 3 con giáp sau 'khổ tận cam lai', Bồ tát phù hộ, giàu sang an khang, tài lộc tăng vùn vụt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

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