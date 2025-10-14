Đúng 2 ngày liên tiếp (14 - 15/10/2025), Tam Hợp phù trợ, người tuổi Sửu có thể chinh phục được mục tiêu mình đã đặt ra từ trước trong ngày hôm nay. Bạn ngày càng tin tưởng bản thân và đã sẵn sàng tinh thần đối diện với những thách thức mới.

Thổ sinh Kim, các bạn độc thân trở nên vô cùng hấp dẫn ánh nhìn trong ngày hôm nay, dù có thể chính bạn cũng không nhận ra điều đó. Nếu phát hiện ra đối tượng có ý định tiếp cận mình triển vọng, bạn hãy cởi mở trò chuyện với đối phương nhé.

Trạng thái tinh thần lạc quan, sôi nổi góp phần rất lớn khiến bạn trở nên nổi bật trong mắt người làm lãnh đạo. Cấp trên có thể dành cho bạn những cơ hội thăng tiến, vì thế hãy nắm thật chắc, đừng chần chừ để cơ hội rơi vào tay người khác nhé.

Con giáp tuổi Mão

Đúng 2 ngày liên tiếp (14 - 15/10/2025), Tam Hợp xuất hiện mang đến cho người tuổi Mão những cơ hội hợp tác làm ăn đáng hứa hẹn và tìm được đối tác tiềm năng, có chung chí hướng. Nhờ vậy, đường công danh sự nghiệp của bạn đang rất rộng mở, tiền bạc dồi dào, bản mệnh cũng gặp nhiều may mắn nên càng dễ dàng đạt được những điều mình muốn.

Ảnh minh họa: Internet

Thiên Tài còn mang may mắn cho người làm công ăn lương khi có thể hôm nay sẽ có lộc từ trên trời rơi xuống, tuy bản mệnh phải vất vả đôi phần nhưng bù lại có thêm một khoản thu nhập trong tay.

Thủy sinh Mộc là tín hiệu đáng mừng báo hiệu đường tình duyên của những chú Mèo suôn sẻ hơn rất nhiều. Bạn được trao thêm cho nhiều cơ hội để thoát khỏi kiếp độc thân. Tín hiệu đào hoa tăng lên, bản mệnh hãy chú ý chớp lấy cơ hội để tình duyên thêm phần tươi thắm nhé.

Con giáp tuổi Mùi

Đúng 2 ngày liên tiếp (14 - 15/10/2025), tuổi Mùi đang theo đuổi công việc thiên về sáng tạo hoặc kinh doanh sẽ có nhiều thuận lợi hơn. Dường như con giáp này không gặp bất cứ trở ngại nào, thậm chí còn nảy sinh được nhiều ý tưởng độc đáo khiến ai cũng bất ngờ.

Ảnh minh họa: Internet

Trong ngày Mùi Hợi tam hợp, các mối quan hệ của tuổi Mùi từ bạn bè, người thân, người yêu, vợ chồng đều rất hài hòa. Song để có được điều này bản mệnh đã dành không ít thời gian để chăm sóc, nuôi dưỡng tình cảm thiêng liêng, tốt đẹp mà mình đang có.

Con giáp này nên hoàn thành mọi công việc ngay ở công ty, chớ nên đêm về nhà làm việc quá khuya, vì thói quen thức muộn này sẽ gây ra nhiều hệ quả tiêu cực. Một trong số đó là bản mệnh sẽ ăn đêm nhiều hơn và dẫn đến nguy cơ tăng cân và ảnh hưởng đến sức khỏe.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!