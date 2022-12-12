Tử vi cho biết những người tuổi Sửu chăm chỉ, trời sinh thông minh, hoạt bát, nhanh nhẹn hơn người. Tuổi Sửu có ước mơ, hoài bão, khát khao bay cao, bay xa khiến nhiều người kiêng dè. Tử vi dự báo trong vòng 3 ngày tới (13/12 -15/12), con giáp này sẽ gặp thời hoàng kim, sự nghiệp vững chãi, thành công rực rỡ trên đường công danh.

Ngoài ra, người tuổi Sửu cũng là những con giáp rất lương thiện, biết kính trên nhường dưới, đối nhân xử thế đâu vào đấy nên được mọi người yêu mến, giúp đỡ, tạo ra nhiều lợi ích cho bản thân. Khát vọng đổi đời của Sửu sẽ đến từ 2022, bạn tự mình nỗ lực, xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc, vị thế trong sự nghiệp của Sửu cũng được nâng cao. Người tuổi Sửu không thành tỷ phú cũng là đại gia của chính mình. Cũng nhờ vận son tiền bạc, bạn liên tục mua nhà tậu xe, gia tăng tài sản đáng kể.

Vốn dĩ Mùi luôn được đánh giá là con giáp thông minh, có tầm nhìn xa trông rộng nên dù làm nghề gì, trong lĩnh vực nào cũng có thể nhanh chóng thích nghi, đạt được vị trí nhất định. Tuy nhiên người tính không bằng trời tính, vẫn có những thời điểm bản mệnh phải chịu sự kìm kẹp của vận xui, bỏ công bỏ sức mà vẫn chưa thu hoạch như ý muốn. Tuổi Mùi trong thời gian tới do được dự đoán có nhiều chuyển biến tích cực ở các lĩnh vực, đặc biệt là phương diện tiền bạc.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết trong vòng 3 ngày tới (13/12 -15/12) bản mệnh sẽ có cơ hội mở mang thêm, có dấu hiệu đạt lợi nhuận cao về kinh doanh, đầu tư. Đối với những người làm công ăn lương hay đang khởi nghiệp, tự làm chủ công việc, tuổi Mùi đều có thể gặp được những cơ hội phát triển tốt. Chỉ cần con giáp này nắm bắt được thời cơ, phát huy tối đa năng lực thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ, tiền tài ngày càng nhiều.

Người theo nghiệp kinh doanh được Thần Tài chiếu cố, tài lộc cứ thế đổ về. Bản mệnh tuổi Mùi sẽ vô cùng may mắn có thể gặp được nhiều khách hàng, ký được những hợp đồng quan trọng. Với những người làm công ăn lương cũng rất dễ dàng được cất nhắc lên những vị trí cao hơn.

Tuổi Mão

Tử vi 3 ngày tới (13/12 -15/12) cho biết, sự nghiệp của con giáp tuổi Mão sẽ có tiến triển, phát triển nhanh hơn, kiếm tiền tốt hơn. Người tuổi này nhớ tránh xa những tranh chấp không đáng có, "thức tỉnh" óc phán đoán xuất sắc của mình là sẽ có cơ hội thăng tiến như diều gặp gió.

Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, trong thời gian này, Mão được quý nhân phù trợ, trao cho con giáp này những cơ hội tốt để phát triển năng lực. Lúc này, Mão cần linh hoạt và biết cách tự giải tỏa áp lực chứ không nên quá tham vọng, cầu toàn.

(*) Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.