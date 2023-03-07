Trúng số độc đắc trong 2 tuần cuối tháng 2 âm lịch, 3 con giáp làm một lời mười, tiền tài đầy tủ, liên tiếp đón nhận tin vui

Tâm linh - Tử vi 07/03/2023 04:59

3 con giáp may mắn vận trình vượng phát, sự nghiệp hanh thông vào 2 tuần cuối tháng 2 âm lịch.

Tuổi Sửu

Thời gian 2 tuần cuối tháng 2 âm lịch, người tuổi Sửu khỏe mạnh bình an, gặp nhiều may mắn. Cung hôn nhân của họ rất vượng. Người phụ nữ tuổi Sửu độc thân sẽ sớm tìm được người trong mộng. Trong khi đàn ông tuổi Sửu cũng sớm thông báo tin mừng kết hôn, sinh con với mọi người.

Người tuổi này làm ăn phát đạt, sự nghiệp có nhiều bước tiến. Họ nhận được cơ hội tốt để phát huy tài năng, trí tuệ. Người tuổi này kiếm được nhiều tiền hơn thời gian trước lại có thể giúp đỡ những người xung quanh thay đổi cuộc sống của mình.

Trúng số độc đắc trong 2 tuần cuối tháng 2 âm lịch, 3 con giáp làm một lời mười, tiền tài đầy tủ, liên tiếp đón nhận tin vui - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thân có vận phú quý vô cùng thịnh vượng, giàu sang không tưởng trong 2 tuần cuối tháng 2 âm lịch. Dẫu hiện tại đang khổ cực, nghèo hèn bao nhiêu họ vẫn có cơ hội đổi đời ngoạn mục, giàu sau một đêm. Vận may trời cho giúp mọi kế hoạch đầu tư, mọi quyết định kinh doanh đều mang về cho con giáp này nguồn lợi nhuận khổng lồ, tiền chất chật nhà.

Thân may mắn đến mức có thể trúng thưởng ở những trò may mắn, thậm chí trúng số độc đặc. Thế nên, thời gian này, người tuổi Thân hãy tận dụng triệt để phúc phần của mình để kiếm được càng nhiều tiền càng tốt.

Trúng số độc đắc trong 2 tuần cuối tháng 2 âm lịch, 3 con giáp làm một lời mười, tiền tài đầy tủ, liên tiếp đón nhận tin vui - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý thông minh, nhanh nhẹn lại ngay thẳng, thật thà. Họ cũng là con giáp giàu tham vọng và tự lập. Thay vì nhờ cậy đến người khác, con giáp này luôn tự mình làm mọi việc. Họ cũng là người hào phóng, rộng lượng. Khi thấy người khác gặp khó khăn, người tuổi Tý luôn sẵn lòng giúp đỡ mà không toan tính thiệt hơn.

Đúng 2 tuần cuối tháng 2 âm lịch, người tuổi Tý có tài vận cực thịnh. Họ sẽ đạt tới thành công nhờ nỗ lực hết mình trong công việc. Ngoài ra, con giáp này có vận quý nhân vượng. Quý nhân sẽ giúp họ tháo gỡ khó khăn đồng thời định hướng để họ có thể tiếp tục theo đuổi niềm đam mê của mình. Được sao tốt chiếu mệnh, con giáp này làm đâu thắng đó. Nếu làm kinh doanh, họ sẽ buôn may bán đắt, thu về nguồn lợi đáng kể.

Trúng số độc đắc trong 2 tuần cuối tháng 2 âm lịch, 3 con giáp làm một lời mười, tiền tài đầy tủ, liên tiếp đón nhận tin vui - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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