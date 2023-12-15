Đúng 3 ngày liên tiếp (16, 17 và 18/12), những kinh nghiệm tích lũy bấy lâu đã đủ để giúp tuổi Mùi tham gia vào một dự án lớn hơn hay thậm chí khởi động một kế hoạch kinh doanh của riêng bản thân.

Ngay khi có ý thức về việc cần thay đổi để có cuộc sống vui vẻ hơn cũng là lúc bản mệnh cũng sẽ hứng thú với việc chăm sóc sức khỏe bản thân bằng những thực đơn lành mạnh.

Nếu đang có kế hoạch làm ăn cùng ai đó, con giáp này nên nhớ rằng kim chỉ nam trong các mối quan hệ hợp tác chính là sự minh bạch về tài chính. Chính vì vậy, hãy luôn chắc chắn rằng bản mệnh và đối phương luôn luôn đi theo quy tắc này.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Mão, Ngọ

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tỵ vốn có tính cách mạnh mẽ, kiên định trước mọi khó khăn và sóng gió, con giáp này tin rằng chỉ cần bản thân nỗ lực hết mình thì chắc chắn sẽ có ngày gặt hái được thành công như mong muốn.

Theo tử vi 12 con giáp, vận may của người tuổi Tỵ năm nay có thể nói là dẫn đầu. Con giáp này có thành tích tốt nhất, đặc biệt là từ 3 ngày liên tiếp (16, 17 và 18/12).

Sóng gió qua đi, tài lộc vẫy chào, con giáp may mắn cần phải chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều hỷ sự. Đây là giai đoạn Tỵ có quý nhân chiếu cố giúp đỡ, cuộc sống của con giáp này ngày càng thăng hoa.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Đúng 3 ngày liên tiếp (16, 17 và 18/12), người tuổi Thân có nhiều chuyện buồn phiền, làm bạn mệt mỏi.

Công Việc: Ngày hôm nay, người tuổi Thân chú ý những người bên cạnh, họ dễ hãm hại bạn bất cứ lúc nào.

Tình Cảm: Về mặt tình cảm, bạn thoải mái bên cạnh người bạn yêu thương, luôn chăm lo cho người bạn yêu.

Tài Lộc: Về mặt tài chính, cố gắng chăm lo cho tài chính ổn định.

Sức Khoẻ: Tinh thần thoải mái, sức khoẻ ổn định.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.