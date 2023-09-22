Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2023), 3 con giáp có cuộc sống 'gặp dữ hóa lành', sự nghiệp tăng tiến như 'rồng ngẩng đầu', tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 22/09/2023 04:30

3 con giáp có cuộc sống 'gặp dữ hóa lành', sự nghiệp tăng tiến như 'rồng ngẩng đầu', tiền tài rủng rỉnh.

Tuổi Dần

Mọi công việc của người tuổi Dần sẽ diễn ra thuận lợi đủ đường. Người làm kinh doanh nhận được nhiều sự tin tưởng từ mọi người, nếu làm công ăn lương thì có được sự tín nhiệm từ cấp trên. Quý nhân chiếu mệnh nên khi gặp khó khăn gì cũng có người hết lòng giúp đỡ.

Vận tình cảm của con giáp may mắn này sẽ trở nên đẹp đẽ. Đào hoa nở rộ mang tới khoảng thời gian thực sự yên ấm và hòa thuận dành cho các cặp đôi. Tâm trạng tích cực, cởi mở còn mở ra nhiều cơ hội tìm thấy ý trung nhân cho người độc thân.

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2023), 3 con giáp có cuộc sống 'gặp dữ hóa lành', sự nghiệp tăng tiến như 'rồng ngẩng đầu', tiền tài rủng rỉnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu sẽ gặp được nhiều quý nhân, có quý nhân giúp đỡ họ càng dễ dàng thăng tiến. Vì vậy, trong 3 ngày tới đây, những người cầm tinh con giáp tuổi Dậu nhất định sẽ thu được nhiều của cải. Bạn nhất định sẽ có sự nghiệp hanh thông, cơ hội thăng tiến rộng mở.

Vận trình tình duyên khi thăng khi giáng. Bạn và người yêu có những khoảnh khắc vui vẻ bên nhau nhưng cũng có lúc lại tranh cãi về những việc rất đơn giản. Hai bạn nên chịu khó lắng nghe để thấu hiểu đối phương nhiều hơn.

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2023), 3 con giáp có cuộc sống 'gặp dữ hóa lành', sự nghiệp tăng tiến như 'rồng ngẩng đầu', tiền tài rủng rỉnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tài lộc của người tuổi Hợi sẽ trở nên rực rỡ. Công việc tay trái mang đến nhiều lợi nhuận cho con giáp này. Bạn vừa có thể chăm lo cho cuộc sống của gia đình và có khoản dư để tiết kiệm hoặc đầu tư sinh lời.

Vận trình tình duyên cải thiện. Nếu như thời gian trước, bạn và người yêu không có nhiều thời gian dành cho nhau thì trong này mới sẽ có buổi hẹn hò lãng mạn để hâm nóng tình yêu đôi lứa. Người độc thân có cơ hội gặp gỡ người phù hợp tại những buổi tiệc có đông người tham gia.

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2023), 3 con giáp có cuộc sống 'gặp dữ hóa lành', sự nghiệp tăng tiến như 'rồng ngẩng đầu', tiền tài rủng rỉnh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Sau hôm nay, thứ Năm 21/9/2023, 3 con giáp trời cao ban phước 'uống no lộc trời', giàu lên trông thấy, tay ôm đống tiền viên mãn

Sau hôm nay, thứ Năm 21/9/2023, 3 con giáp trời cao ban phước 'uống no lộc trời', giàu lên trông thấy, tay ôm đống tiền viên mãn

3 con giáp trời cao ban phước 'uống no lộc trời', giàu lên trông thấy, tay ôm đống tiền viên mãn sau ngày 21/9.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp tử vi tử vi hằng ngày tử vi 12 con giáp tử vi hôm nay tử vi ngày mai tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Cuộc hội ngộ người yêu cũ tại đám cưới bạn chung và câu trả lời bất ngờ trước đám đông

Cuộc hội ngộ người yêu cũ tại đám cưới bạn chung và câu trả lời bất ngờ trước đám đông

Tâm sự 26 phút trước
Người phụ nữ bị bỏng nặng trong buổi tiệc nướng tại nhà nghỉ

Người phụ nữ bị bỏng nặng trong buổi tiệc nướng tại nhà nghỉ

Video 56 phút trước
Đi làm về bất ngờ, người chồng bàng hoàng trước cảnh tượng của vợ và bố ở phòng khách

Đi làm về bất ngờ, người chồng bàng hoàng trước cảnh tượng của vợ và bố ở phòng khách

Tâm sự gia đình 1 giờ 11 phút trước
Câu chuyện họp lớp năm ấy và sự thật về người bạn trai đi xe máy cũ sau 6 năm

Câu chuyện họp lớp năm ấy và sự thật về người bạn trai đi xe máy cũ sau 6 năm

Tâm sự 1 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau di nguyện trao tài sản bạc tỷ cho đứa cháu từng bị ruồng bỏ

Sự thật đằng sau di nguyện trao tài sản bạc tỷ cho đứa cháu từng bị ruồng bỏ

Tâm sự 1 giờ 41 phút trước
Ô tô kéo lê xe máy sau va chạm khiến người xem sợ thót tim, tài xế 73 tuổi bị bắt

Ô tô kéo lê xe máy sau va chạm khiến người xem sợ thót tim, tài xế 73 tuổi bị bắt

Video 1 giờ 56 phút trước
Câu chuyện đằng sau quyết định đòi lại vàng cưới của mẹ chồng và cái kết bất ngờ

Câu chuyện đằng sau quyết định đòi lại vàng cưới của mẹ chồng và cái kết bất ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 11 phút trước
Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Sao quốc tế 2 giờ 11 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Âm thanh bất thường qua điện thoại và chuyến đi tìm chồng đến địa điểm không ai ngờ

Âm thanh bất thường qua điện thoại và chuyến đi tìm chồng đến địa điểm không ai ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Liên tiếp từ ngày 24/9 đến ngày 30/9, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Liên tiếp từ ngày 24/9 đến ngày 30/9, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026