Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2023), Thần Tài gõ cửa, 3 con giáp 'rước lộc về nhà', tiền về căng chật ví, sự nghiệp thăng hoa tới tấp

Tâm linh - Tử vi 02/10/2023 04:35

Thần Tài gõ cửa, 3 con giáp 'rước lộc về nhà', tiền về căng chật ví, sự nghiệp thăng hoa tới tấp.

Tuổi Dần

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ diễn ra thuận lợi và suôn sẻ không ngờ. Những người làm kinh doanh có cơ hội gặp gỡ đối tác, khách hàng tiềm năng và mở rộng quy mô làm ăn. Người làm công ăn lương nên tập trung tốt cho công việc trước mắt thay vì nghĩ ngợi viển vông, xa vời.‏ Ngoài ra, vận may đem đến cho con giáp này những món quà bất ngờ từ bạn cũ.‏

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ có điểm sáng. May mắn mở ra cơ hội tìm thấy một nửa yêu thương cho những người còn cô đơn. Đào hoa vượng giúp tình cảm vợ chồng ngày càng gắn kết, nồng nàn hơn trước.

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2023), Thần Tài gõ cửa, 3 con giáp 'rước lộc về nhà', tiền về căng chật ví, sự nghiệp thăng hoa tới tấp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Con đường sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ trở nên thuận lợi hết mức. Nhờ có may mắn nâng đỡ tận tình nên mở ra cho người tuổi này nhiều cơ hội “thăng quan tiến chức” trên con đường kinh doanh, buôn bán. Nguồn thu nhập dư dả giúp con giáp này củng cố chất lượng cuộc sống một cách đáng kể, đồng thời còn có thể thoải mái chi tiêu cho những sở thích, nhu cầu cá nhân. 

Vận trình tình cảm của bản mệnh sẽ ngập tràn sự ngọt ngào và đón nhận nhiều tin vui. Tình yêu đôi lứa ngày càng thăng hoa và thắm sắc nhờ có Quý Nhân hỗ trợ và nâng đỡ tận tình. Được biết, bạn và người ấy không thể xa nhau dù chỉ một giây. 

 

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2023), Thần Tài gõ cửa, 3 con giáp 'rước lộc về nhà', tiền về căng chật ví, sự nghiệp thăng hoa tới tấp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Mọi công việc của người tuổi Hợi sẽ diễn ra khởi sắc và tương đối xán lạn. Người tuổi này sớm tìm được hướng giải quyết phù hợp để tháo gỡ mọi vướng mắc đang tồn tại trong công việc hiện tại. Song, dưới sự giúp đỡ của Quý Nhân, bản mệnh không tốn quá nhiều công sức để hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

Hơn nữa, mệnh chủ có thể an tâm tận hưởng hạnh phúc và ngọt ngào mà người ấy mang lại. Người độc thân đang có người thầm thương trộm nhớ, bản mệnh nên mở lòng cho đối phương cơ hội.

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2023), Thần Tài gõ cửa, 3 con giáp 'rước lộc về nhà', tiền về căng chật ví, sự nghiệp thăng hoa tới tấp - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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