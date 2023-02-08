Trúng số độc đắc liên tiếp 3 ngày tới (9, 10, 11/2/2023), 3 con giáp như Phượng Hoàng tung cánh, vận trình hoan hỷ, chính thức bước sang trang mới cuộc đời

Tâm linh - Tử vi 08/02/2023 10:05

Trúng số độc đắc liên tiếp 3 ngày tới (9, 10, 11/2/2023), 3 con giáp may mắn dưới đây được chính thức hết hạn tam tai, tài khoản 'ting ting' liên hồi, sự nghiệp sẽ có quý nhân phù trợ.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần là con giáp mạnh mẽ, tài giỏi, dễ thu hút sự chú ý của đám đông. Người tuổi này làm công ăn lương dễ được lãnh đạo coi trọng. Người tuổi này làm việc chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm, giàu nhiệt huyết.

Tuy vậy, nhược điểm của con giáp này là đôi khi họ tỏ ra nóng nảy, bốc đồng. Con giáp này cần giữ bình tĩnh và giữ cho mình một cái đầu lạnh để có thể hoàn thành công việc hiệu quả nhất có thể.

Trúng số độc đắc liên tiếp 3 ngày tới (9, 10, 11/2/2023), 3 con giáp như Phượng Hoàng tung cánh, vận trình hoan hỷ, chính thức bước sang trang mới cuộc đời - Ảnh 1
Vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, con giáp này chứng tỏ được năng lực của bản thân, tiến xa hơn ở nơi làm việc - Ảnh minh họa: Internet

3 ngày tới (9, 10, 11/2/2023), người cầm tinh con hổ có phúc lộc dồi dào, làm đâu thắng đó. Vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, con giáp này chứng tỏ được năng lực của bản thân, tiến xa hơn ở nơi làm việc. Họ được khen ngợi bởi thái độ làm việc nghiêm túc và thành tích xuất sắc.

Người làm kinh doanh cũng có cơ hội hợp tác làm việc với những đối tác lớn, gặp gỡ được những nhân viên tâm huyết với công việc. Cũng bởi vậy mà từ Rằm tháng 7 trở đi, người tuổi này lộc lá đầy nhà, công việc thuận lợi, suôn sẻ.

Tuổi Tuất

Con giáp tuổi Tuất có tính tình điềm đạm. Dù xảy ra bất cứ chuyện gì, họ vẫn giữ được bình tĩnh và là người nói được, làm được.

Trúng số độc đắc liên tiếp 3 ngày tới (9, 10, 11/2/2023), 3 con giáp như Phượng Hoàng tung cánh, vận trình hoan hỷ, chính thức bước sang trang mới cuộc đời - Ảnh 2
 Họ sẽ có cơ hội thăng tiến bất ngờ hoặc nhận được một khoản tiền thưởng bất ngờ vì thành tích mình đã giành được - Ảnh minh họa: Internet

3 ngày tới (9, 10, 11/2/2023), những người tuổi Tuất đạt được năng suất làm việc cực cao. Họ sẽ có cơ hội thăng tiến bất ngờ hoặc nhận được một khoản tiền thưởng bất ngờ vì thành tích mình đã giành được.

Nếu có tiền dư dả, tuổi Tuất có thể thử vận may đầu tư để kiếm thêm của cải. Với tài vận đang lên cao, người tuổi Tuất "đánh đâu thắng đó", tuy nhiên cũng cần giữ thái độ cẩn trọng vì vẫn tồn tại những rủi ro không lường trước.

Tuổi Sửu

Những người cầm tinh con Trâu có IQ cao từ khi vừa chào đời, lớn lên lại thêm nỗ lực phấn đấu không ngừng nên thường dễ thành công. Dù làm nghề gì thì họ cũng dễ thích nghi và khẳng định được chỗ đứng của mình. Khó khăn chỉ là bước đệm để họ thành công sau này.

Trúng số độc đắc liên tiếp 3 ngày tới (9, 10, 11/2/2023), 3 con giáp như Phượng Hoàng tung cánh, vận trình hoan hỷ, chính thức bước sang trang mới cuộc đời - Ảnh 3
Với những người làm công ăn lương sẽ có cơ hội phát huy hết khả năng của mình. Họ dễ thăng quan tiến chức, dành nhiều bổng lộc - Ảnh minh họa: Internet

3 ngày tới (9, 10, 11/2/2023), Sửu sẽ kiếm được rất nhiều tiền, sự nhanh nhạy của họ là tiền đề giúp họ bội thu tài lộc. Với những người làm công ăn lương sẽ có cơ hội phát huy hết khả năng của mình. Họ dễ thăng quan tiến chức, dành nhiều bổng lộc.

Trong công việc, Sửu có thể gặp phải đối thủ mạnh, tuy nhiên đó cũng là cơ hội để bạn học hỏi, thử thách giới hạn của bản thân. Về tài chính, túi tiền rủng rỉnh, họ nhận được vận may bất ngờ, tiền về tay dễ dàng. 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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