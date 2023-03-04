Trúng số độc đắc liên tiếp 3 lần trong cuối tuần này (4-5/3): 3 tuổi nhận may mắn đỏ rực, tiền tài của cải thăng hoa, giàu sang nhất vùng

Tâm linh - Tử vi 04/03/2023 14:20

Vào cuối tuần này nhằm 4-5/3, những con giáp sau làm ăn may mắn lại có lộc lá vô cùng thịnh vượng, duyên trúng lớn Trời cho đỏ phơi phới.

Tuổi Sửu

Tử vi cho thấy, vào cuối tuần này nhằm 4-5/3, vận trình tài lộc của tuổi Sửu cơ bản là thuận lợi. Bên cạnh, con giáp này có nhiều khoản thu, dù bản mệnh làm nghề gì cũng có lộc, chỉ cần bạn chăm chỉ thì tiền bạc sẽ không cần phải lo nghĩ.

Trong thời gian này do có quý nhân trợ giúp nên người tuổi Sửu sẽ giải quyết được ổn thỏa những điều con tồn đọng trước đó. Cũng nhờ thế được cấp trên tin tường giao phó nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Trúng số độc đắc liên tiếp 3 lần trong cuối tuần này (4-5/3): 3 tuổi nhận may mắn đỏ rực, tiền tài của cải thăng hoa, giàu sang nhất vùng - Ảnh 1

Tuổi Sửu sẽ có nhiều cơ hội để phát triển, thu về những khoản tiền đầu tay nên chẳng lo túng thiếu. Với những ai làm kinh doanh sẽ buôn may bán đắt, lợi nhuận theo đó tăng lên gấp bội. Với những người làm công ăn lương thì ngoài thu nhập chính, con giáp này còn có cả thu nhập phụ nữa.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão vượng tài vượng lộc. Vào cuối tuần này nhằm 4-5/3, con giáp này được Tam Hội và Chính Quan chiếu mệnh nên đón nhận nhiều cơ hội hiếm có. Nhiệm vụ của bản mệnh lúc này là đừng để cơ hội kiếm tiền vụt mất khỏi tầm tay.

Vận trình tài lộc của tuổi Mão tăng lên đáng kể. Con giáp này thông minh, khôn khéo trong giao tiếp nên có thể lấy lòng được nhiều vị khách tiềm năng, nguồn thu nhập nhờ đó cũng gia tăng không ngừng.

Trúng số độc đắc liên tiếp 3 lần trong cuối tuần này (4-5/3): 3 tuổi nhận may mắn đỏ rực, tiền tài của cải thăng hoa, giàu sang nhất vùng - Ảnh 2

Tiền bạc ngày một dư dả giúp tuổi Mão chi tiêu thoải mái, không phải suy nghĩ nhiều. Nhân cơ hội này, bản mệnh cũng có thể xem xét việc mở rộng kinh doanh, tìm kiếm thêm những khách hàng mới, đối tượng hợp tác cùng chí hướng.

Tuổi Thìn

Tháng tam hợp đã đem đến cho người tuổi Thìn đủ đầy tài lộc, hỷ vận. Thế nhưng, các chòm sao tốt sẽ tiếp tục chiếu mệnh cho con giáp này tới tận cuối tháng 3. Vào cuối tuần này nhằm 4-5/3, những chú rồng sẽ “chốt sổ” bằng một mối làm ăn lớn, thu về lợi nhuận cao.

Tài chính của Thìn cuối tuần này là bùng nổ mạnh mẽ nhất. Con giáp này có cơ hội đếm tiền mỏi tay, nền tảng kinh tế vững chắc hơn bao giờ hết.

Trúng số độc đắc liên tiếp 3 lần trong cuối tuần này (4-5/3): 3 tuổi nhận may mắn đỏ rực, tiền tài của cải thăng hoa, giàu sang nhất vùng - Ảnh 3

Trong khoảng đầu tháng 3, nếu có ý định mở rộng kinh doanh, Thìn nên xúc tiến càng sớm càng tốt. Vận son trong công việc sẽ giúp mọi kế hoạch của bạn tiến triển tốt. Bản mệnh không tránh được việc gặp phải khó khăn song tất cả sẽ dần được tháo gỡ. Quý nhân sẽ xuất hiện, dẫn đường chỉ lối, giúp tuổi Rồng tiến lên phía trước.

Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Không còn khoảng thời gian u ám vì tiền bạc, trong 7 ngày tới đây, 3 con giáp này sẽ vượng số làm ăn lại có đường tình duyên tốt.

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