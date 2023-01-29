Trong ngày cuối tuần người tuổi Mùi phúc vận căng tràn, làm ăn thuận lợi. Đặc biệt, tuổi Mùi sẽ được Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, mọi kế hoạch dự định đều vận hành trơn tru. Trong thời gian tới con giáp may mắn càng làm việc càng thành công, mọi cơ hội tốt đều xuất hiện cùng lúc, lựa chọn cái nào cũng giúp tuổi Mùi thăng hoa rực rỡ.

Trên con đường tình duyên tuổi Mùi còn độc thân sẽ sớm tìm được tình yêu địch thực của mình. Với những người có đôi có cặp sẽ có những giây phút thăng hoa hạnh phúc hơn nữa.

Trên con đường tài lộc tuổi Mùi cũng vô cùng may mắn có thể trúng số đổi đời cuộc sống của bạn sẽ cực kỳ lên hương. Trong ngày cuối tuần tuổi Mùi sẽ lên hương viên mãn ít ai sánh bằng.

Tuổi Dần

Nhờ có Tam Hội giúp sức, người tuổi Dần với đầu óc thông minh nhanh nhạy có thể giải quyết thuận lợi các công việc mà cấp trên giao phó. Thậm chí bạn còn là người tiên phong dẫn dắt cả tập thể.

Bản mệnh xây dựng được quan hệ xã giao rất hài hòa nhờ có cách cư xử chừng mực. Bạn luôn biết cách kiềm chế bản thân để không hành xử nông nổi và đắc tội với bất cứ ai, ngay trong tình huống xấu nhất. Nhờ vậy, bạn còn là con giáp đáng kính trong mắt nhiều người.

Xem ngày tốt xấu theo trực, trong ngày cuối tuần trực Kiến là ngày làm hầu hết mọi việc đều tốt. Tuy nhiên, Theo cuốn “Trạch cát thần bí” thì người Trung Hoa thường không chọn ngày này để xây cất, động thổ.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân thông minh, cẩn thận và kiên trì. Con giáp này biết cách tận dụng những nguồn lực sẵn có để đạt được mục tiêu mình đã đề ra. Họ hòa đồng, hướng ngoại và có nhiều bạn bè. Đây cũng chính là quý nhân phù trợ cho Thân.

Trên con đường tiến thân, Thân dễ được người tốt giúp đỡ, vượt qua khó khăn, đạt tới thành công trong sự nghiệp.

Trong ngày cuối tuần, con giáp này có vận may đầy tay, được Thần Tài nâng đỡ nên vận trình tài lộc của họ vô cùng lý tưởng.

Người làm công ăn lương sẽ được cấp trên trọng dụng, tin tưởng. Người làm kinh doanh ngày càng đông khách, doanh thu tăng dần. Nhờ vậy mà sự nghiệp của Thân vượng phát, tình duyên suôn sẻ nên vô cùng phấn chấn.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.