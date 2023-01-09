Tuổi Mùi đại diện cho những người sống giàu tình cảm, nhân hậu, tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Đặc biệt, người tuổi này thông minh sắc sảo, tài trí hơn người, có con mắt nhìn xa trông rộng và khả năng phân tích nhạy bén.

Tử vi dự báo, Mùi sẽ là con giáp phát tài rực rỡ trong đầu tuần mới. Con giáp này sẽ mở rộng cửa đón thần tài vào nhà, thời gian này chính là thời cơ nghìn năm có một để Mùi thăng tiến vượt bậc trong sự nghiệp. Tài khoản nhân đôi, tình duyên phơi phới nên ai cũng phải đỏ mắt ganh tỵ với những gì Mùi đạt được.

Tuổi Tỵ

Những bạn cầm tinh con rắn sẽ gặp nhiều may mắn và may mắn vào đầu tuần mới. Họ có sức mạnh vô song về trí tuệ cảm xúc từ khi còn nhỏ, khi lớn lên con trai sẽ thành rồng, con gái sẽ thành phượng và trường thọ.

Ngoài ra, về phương diện tài lộc, năm nay họ sẽ được sao cát tường “Quách Âm” chiếu rọi nên sẽ gặp vận may, dễ giàu có, vạn sự hanh thông.

Tuổi Dần

Tuổi Dần sau bao khó khăn cuối cùng đầu tuần này bạn cũng đã nhận được những thành tựu nhất định. Cách làm việc quyết đoán, thông minh, nhanh nhẹn của Dần đã được cấp trên ghi nhận. Bạn đương nhiên được khen ngợi và trao thưởng nóng. Thông minh có thừa nên Dần đi đâu cũng khiến người khác ngưỡng mộ, đồng nghiệp cũng phải nể bạn một phần.

Hơn nữa, tuổi Dần có quan hệ, biết ngoại giao nên tuần này bạn được cấp trên cất nhắc lên vị trí quan trọng. Trong thời gian thử thách 2 tháng, nếu bạn làm tốt thì chắc chắn sẽ được nhậm chức.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.