Tử vi vào 3 ngày (7, 8, 9/2) cho thấy trong sự nghiệp của người tuổi Sửu có tốt xấu đan xen trong suốt tuần này. Người tuổi Sửu là người làm việc có trách nhiệm nên dễ được cấp trên cất nhắc, nhưng cũng chính vì thế mà bạn sẽ khiến những kẻ tiểu nhân ngứa mắt. Hãy đề phòng những người xu nịnh, cố tình tiếp cận mình.

Tuy nhiên, dù việc kiếm tiền có suôn sẻ đi chăng nữa, tuổi Sửu cũng không nên vung tiền để bằng được người này người khác, mà nên tiết kiệm nhiều hơn để dự phòng cho tương lai, nhất là trong tình hình hiện tại.

Về mặt tài chính người tuổi Sửu do bản mệnh cần có cách tiêu tiền hợp lý hơn, không nên thích gì mua nấy, tiêu xài quá mức phung phí mà không quan tâm đến đồng lương của mình.

Tuổi Tỵ

Sau hàng loạt biến động lớn nhỏ trong thời gian qua, người tuổi Tỵ sẽ bước vào khoảng thời gian vô cùng dễ chịu. Không những vậy, vào 3 ngày (7, 8, 9/2), con giáp này đã được đón nhận nhiều tin vui từ công việc, tài chính.

Tuổi Tỵ nổi tiếng là những người có chí tiến thủ cao và luôn mang trong mình “mục tiêu” đổi đời, con giáp này không muốn bản thân phải lãng phí thời gian nên thường cố gắng hết sức trong cuộc sống hàng ngày. Họ không ngừng nỗ lực để trau dồi kỹ năng cũng như sự mạnh mẽ để đủ sức đương đầu với sóng gió phía trước.

Với tuổi Tỵ làm công ăn lương, họ có thể tìm thêm cho bản thân một công việc tay trái trong thời gian tới. Nhờ vậy mà thu nhập của con giáp này cũng ổn định và tăng cao đáng kể. Còn với những người làm công việc kinh doanh, đây là thời điểm lý tưởng để tuổi Tỵ mở rộng kinh doanh hoặc tham gia vào việc đầu tư. Tuy nhiên, để không bị rơi vào cảnh tiền mất tật mang, họ nên cân nhắc kỹ và tham khảo ý kiến từ những người có kinh nghiệm xung quanh.

Tuổi Dần

Trời sinh những người tuổi Dần có cá tính mạnh mẽ, kiên định, và có trách nhiệm với những quyết định của mình.

Họ là những người có tham vọng, không ngừng nố lực và cố gắng hết sức mình trong cuộc sống này để có thể xây dựng được cuộc sống viên mãn, vẹn toàn nhất.

Thời niên thiếu đa số những người tuổi Dần đều công thành danh toại nhưng vì bản tính hiếu thắng nên đôi lúc họ phải đối mặt với nhiều khó khăn.

Cuộc sống trước đây của người tuổi Dần có nhiều biến động, khiến họ lo lắng và sầu muộn, tuy nhiên sắp tới đây mọi thứ sẽ thay đổi theo hướng tích cực.

Tử vi học có nói, vào 3 ngày (7, 8, 9/2), cuộc sống tuổi Dần sẽ có bước chuyển bất ngờ. Hạn nào rồi cũng sẽ qua, con người khi rơi vào cảnh cùng cực rồi cũng sẽ có cơ hội được phất lên.

Đặc biệt, tuổi Dần sẽ được thần tài và các vị thần may mắn chiếu cố nồng hậu, bất kể làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió. Đối với những người kinh doanh, càng đầu tư sẽ càng sinh lời, cuộc sống giàu có đang chờ trước mắt.

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.