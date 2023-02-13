Trúng số độc đắc, đầu tuần khở sắc: 3 tuổi đi trên thảm đỏ, tay chạm cúp vàng, tiền chật ví, tài sản tăng vù vù

Tâm linh - Tử vi 13/02/2023 09:15

Đầu tuần đã có lộc Trời ban, những con giáp này dễ trúng số đặc biệt, có duyên kiếm được nhiều tiền.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất có chí cầu tiến, biết cách tạo mối quan hệ tốt đẹp nên xung quanh được nhiều người yêu mến, làm gì cũng có quý nhân phù trợ.

Trúng số độc đắc, đầu tuần khở sắc: 3 tuổi đi trên thảm đỏ, tay chạm cúp vàng, tiền chật ví, tài sản tăng vù vù - Ảnh 1

Vận trình tài lộc của người thuộc con giáp này sẽ xuôi chèo mát mái trong những ngày đầu tuần. Giai đoạn này, đôi lúc bản mệnh có thể cảm thấy khó khăn nhưng đây chính là cơ hội tốt không nên bỏ qua. Tuy vậy, con giáp này sẽ sớm hoàn thành được các mục tiêu về doanh thu, dự án mới. Cũng từ đây, bản mệnh dần hoàn thiện bản thân, vươn mình nhận lộc trời ban.

Tuổi Dần

Theo tử vi, tuổi Dần là những người luôn sống với nhiều tham vọng. Họ vốn trời sinh khá thông minh lại ham học hỏi, có chí hướng, có ước vọng cao xa và có mục tiêu rõ ràng. Họ biết mình muốn gì và biết làm thế nào để đạt được điều đó. Khó khăn cũng khó có thể cản bước được con giáp này.

Trúng số độc đắc, đầu tuần khở sắc: 3 tuổi đi trên thảm đỏ, tay chạm cúp vàng, tiền chật ví, tài sản tăng vù vù - Ảnh 2

Một điểm yếu của người tuổi Dần chính là sự khéo léo trong giao tiếp. Bản mệnh vốn là người thẳng tính, không có tài ăn nói, dễ gặp khó khăn trong việc thuyết phục người khác làm theo ý mình. Đổi lại, con giáp này có số vượng quý nhân, cuộc đời dễ gặp được người giúp đỡ, dẫn đường chỉ lối. 

Quý nhân của người tuổi Dần có thể là tuổi Mão, Hợi, Ngọ và Tuất. Tuổi trung niên sẽ là khoảng thời gian tuổi Dần thực sự vượng vận quý nhân. Con giáp này có thể có được những cơ hội vô cùng lý tưởng để phát tài phát lộc. Với những ai biết nắm bắt, tận dụng cơ hội thì thành công là điều nằm trong tầm tay. 

Tuổi Dậu

Tử vi đầu tuần dự đoán, cát tinh hứa hẹn một tương lai tươi sáng nếu tuổi Dậu vẫn tiếp tục giữ vững được tinh thần làm việc chăm chỉ, chịu khó như hiện tại. Con giáp này có tài, vì thế, hãy đưa ra những tham vọng phù hợp với khả năng ngay bây giờ.

Những ai luôn nỗ lực không ngừng trong công việc sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng. Trong ngày hôm nay, bản mệnh có thể được cất nhắc lên vị trí thích hợp với năng lực hơn hoặc nhận được lời khích lệ, động viên của cấp trên.

Trúng số độc đắc, đầu tuần khở sắc: 3 tuổi đi trên thảm đỏ, tay chạm cúp vàng, tiền chật ví, tài sản tăng vù vù - Ảnh 3

Về phương diện tình cảm, cục diện Kim khắc Mộc khuyên bản mệnh không nên giấu tất cả suy nghĩ vào trong lòng, như vậy chỉ càng khiến mình cảm thấy nặng nề hơn mà thôi. Hãy tâm sự với nửa kia hoặc tâm sự với những người mình thực sự tin tưởng nhiều hơn.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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