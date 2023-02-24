Trúng số độc đắc 3 lần liên tiếp trong nửa đầu tháng 2 âm lịch, tiền chất thành núi, phát lộc cực to, vận mệnh sáng bừng

Tâm linh - Tử vi 24/02/2023 00:05

Xin chúc mừng nếu bạn nằm trong số 3 con giáp may mắn dưới đây khi bước sang nửa đầu tháng 2 âm lịch.

Tuổi Ngọ

Khi bước sang nửa đầu tháng 2 âm lịch, tuổi Ngọ cho thấy nhiều cát lành, hứa hẹn dư dôi nhiều về tiền bạc. Bên cạnh đó, tuổi Ngọ được nhiều cát tinh chiếu mệnh nên dễ thành đại sự, tài lộc nở rộ, thăng quan tiến chức.

Đặc biệt, tuổi Ngọ có quý nhân phù trợ nên công việc làm ăn gặp nhiều may mắn, ngày càng thành công rực rỡ. Đây là quãng thời gian tốt để tuổi Ngọ xúc tiến những kế hoạch, dự định ấp ủ bấy lâu.

Trúng số độc đắc 3 lần liên tiếp trong nửa đầu tháng 2 âm lịch, tiền chất thành núi, phát lộc cực to, vận mệnh sáng bừng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Đúng nửa đầu tháng 2 âm lịch, tuổi Hợi như “cá gặp nước”, có cơ hội phát triển, làm ăn, kinh doanh. Tử vi có nói, đại sự dễ thành nhưng phải kiên trì theo đuổi tới cùng, nếu bỏ dở giữa chừng thì Hợi sẽ thất bại.

Đây cũng sẽ là thời điểm mang lại nhiều hy vọng đối với người tuổi Hợi. Bản mệnh cần biết nắm bắt cơ hội để cuộc sống thăng hoa hơn. Dự báo, tuổi Hợi làm gì cũng suôn sẻ, có thể để dành được một khoản tiền lớn, đủ để mua xe tậu nhà.

Trúng số độc đắc 3 lần liên tiếp trong nửa đầu tháng 2 âm lịch, tiền chất thành núi, phát lộc cực to, vận mệnh sáng bừng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất gặp nhiều điềm lành, mọi phương diện đều phát triển vượt bậc khi sang nửa đầu tháng 2 âm lịch. Nhờ Tam Hợp cục lại có vận quý nhân và nhiều cát tinh soi chiếu, công việc dù gặp khó nhưng có người giúp, ngoại giao tốt đẹp, có điềm báo thăng tiến mạnh về đường công danh.

Tử vi dự báo, Tuổi Tuất có vận trình khá tốt để con giáp này tạo ra tài sản và gia tăng một cách nhanh chóng. Người làm công ăn lương có thể được xếp đề bạt lên vị trí tốt hơn hoặc được tăng lương. 

Trúng số độc đắc 3 lần liên tiếp trong nửa đầu tháng 2 âm lịch, tiền chất thành núi, phát lộc cực to, vận mệnh sáng bừng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Bước sang thứ Sáu và thứ Bảy (24/2, 25/2), những con giáp chạm đỉnh giàu sang, Thần Tài theo gót, cứ mở mắt ra là có tiền

Bước sang thứ Sáu và thứ Bảy (24/2, 25/2), những con giáp chạm đỉnh giàu sang, Thần Tài theo gót, cứ mở mắt ra là có tiền

Nhờ có vận may đeo bám nên 3 con giáp dưới đây sẽ tha hồ hốt bạc, nhà cửa ngập trong biển tiền trong ngày thứ Sáu và thứ Bảy.

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