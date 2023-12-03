Trúng số độc đắc vào ngày đầu tuần (4/12/2023), 3 con giáp được Bồ Tát phù hộ, sự nghiệp hanh thông suôn sẻ, tiêu xài phủ phê, trả hết nợ nần

Tâm linh - Tử vi 03/12/2023 16:45

3 con giáp được Bồ Tát phù hộ, sự nghiệp hanh thông suôn sẻ, tiêu xài phủ phê, trả hết nợ nần.

Tuổi Sửu  

Sự nghiệp của người tuổi Sửu sẽ diễn ra suôn sẻ. Dự đoán người tuổi này sẽ nhanh chóng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao mà không nhờ sự giúp đỡ của bất cứ ai. Tài ăn nói khéo léo cộng với sự nhanh trí trong quá trình làm ăn, kinh doanh đem tới cho con giáp này khá nhiều cơ hội để nâng cao thu nhập cá nhân. 

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này sẽ trở nên “sóng yên biển lặng”. Nhân duyên tốt giúp cho người độc thân trao đi sự trân trọng và nhận được sự hồi đáp từ người ấy. Người đã kết hôn sẽ có những khoảng thời gian yên bình, vui vẻ bên cạnh người ấy. 

Trúng số độc đắc vào ngày đầu tuần (4/12/2023), 3 con giáp được Bồ Tát phù hộ, sự nghiệp hanh thông suôn sẻ, tiêu xài phủ phê, trả hết nợ nần - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Con đường sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ diễn ra không có gì khó khăn. Người tuổi này nhận ra đây là thời điểm thích hợp để phát huy tối đa khả năng thuyết phục người khác. Đó chính là cơ hội cho những người làm nghề kinh doanh, buôn bán. Con giáp này chẳng cần phải lo tới việc làm sao để cải thiện nguồn thu nhập cá nhân khi nhận được sự hậu thuẫn về mặt kinh tế từ gia đình. 

Hơn nữa, chuyện tình cảm cũng sẽ trở enen vượng sắc. Theo tử vi, tình cảm vợ chồng được hâm nóng cảm xúc kịp thời nên mang đến cho bạn và nửa kia những cung bậc cảm xúc tuyệt vời hơn bao giờ hết.

Trúng số độc đắc vào ngày đầu tuần (4/12/2023), 3 con giáp được Bồ Tát phù hộ, sự nghiệp hanh thông suôn sẻ, tiêu xài phủ phê, trả hết nợ nần - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Con đường sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ Hung Cát đan xen. Nhưng may mắn là bản mệnh được Quý Nhân phù trợ nên đến cuối ngày cũng có thể giải quyết êm xuôi mọi việc. Ngoài việc kiếm tiền thì tốt nhất con giáp này cần chú ý hơn tới việc giữa cho mình những khoản tích lũy vững vàng để có cuộc sống thoải mái, sung túc trong tương lai. 

Vận trình tình cảm ổn định. Nhưng nếu không hâm nóng kịp thời thì mối quan hệ của hai người sẽ rơi vào giai đoạn trầm lắng. Người độc thân cần mạnh dạn, chủ động hơn thì mới có thể tìm thấy được tình yêu đích thực. 

Trúng số độc đắc vào ngày đầu tuần (4/12/2023), 3 con giáp được Bồ Tát phù hộ, sự nghiệp hanh thông suôn sẻ, tiêu xài phủ phê, trả hết nợ nần - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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